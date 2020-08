EcoVillage har sat salget af boliger i 'Strømmen' på pause på grund af de igangværende klagesager.

PH Park på pause: Klagesager udsætter salg af 'Strømmen'

"Vi har sat den store markedsføringsplan på pause," siger direktør i EcoVillage

Ugebladet Hørsholm - 05. august 2020 kl. 07:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De igangværende klagesager om PH Park-projektet i Hørsholm har fået EcoVillage, selskabet bag et af de fire byggefelter, til at sætte salget af boliger på pause.

"Vi har sat den store markedsføringspakke på pause. I stedet samler vi dem, der er interesseret i en bolig, og de kan få en forhåndsreservation," oplyser John Halbæk, udviklingsdirektør i EcoVillage, tll Ugebladet.

Personer, der har vist interesse for at bo i det bofællesskab, EcoVillage kalder 'Strømmen', har via Nybolig i Hørsholm fået besked om, at indflytningsdatoen er rykket - foreløbig på ubestemt tid.

"Så længe klagesagerne ikke er afgjort, vil en indflytningsdato være uafklaret," lyder det fra John Halbæk.

Tror der er kunder Efter den oprindelig plan skulle de første beboere kunne rykke ind i deres nye boliger midt i december 2021. Det tidspunkt holder imidlertid ikke længere.

Ifølge John Halbæk betyder klagesagerne ikke, at EcoVillage er på vej ud af projektet.

"Slet ikke. Vi tror på, at der er kunder til det," slår han fast.

Skal sælge 8 af 10 Og kunder skal der naturligvis til for, at projektet kommer i hus: Ifølge en aftale mellem selskabet og Hørsholm Kommune, skal otte ud af ti boliger sælges i forhold til det projekt, kommunen har godkendt.

FAKTA Eco Villages projekt kaldes ´Strømmen' efter en roman Poul Henningsens mor, Agnes Henningsen.

Strømmen kommer til at bestå af ca. 79 boliger samt et fælleshus på 524 m².

Boligerne opføres som ejerboliger.

Priserne vil være fra 1.798.000 kr. til 4.798.000 kr.

I bofællesskabet vil der være mulighed for økologisk fællesspisning, Teslaer til deling, svanemærkede boliger og et stort fælleshus med spisesal, køkken, vaskeri, tv-stue, kontorfællesskab mv.

Tegnestuen Vandkunsten tegner projektet, mens byggeriet opføres af Svanen A/S.

Kilde: eco-village.dk Det betyder ifølge by- og ejendomsdirektør i Hørsholm Kommune, Ole Stilling, at kommunen 'hænger' på ejendommen, hvis ikke det lykkes at samle en fællesskabsgruppe på minimum 80 procent.

"Hvis de træder ud af aftalen, så er det fortsat vores ejendom, som i givet fald skal i offentligt udbud. Der kan dog også være andre modeller. For eksempel, at vi accepterer et videresalg. Vi har dog ingen grund til at tro, at de ikke bygger," siger Ole Stilling.

Ifølge aftalen skal EcoVillage seneset fem måneder after kommunens godkendelse af skitsprojektet have samlet en gruppe på mindst 80 procent.

Helt efter bogen Udviklingsdirektør John Halbæk oplyser, at den slags aftaler er helt normale, når det handler om et bofællesskab som dette byggeri.

"Det adskiller sig fra almindeligt boligsalg, at der skal være en 'kritisk masse'. Det er måden at gøre det på," forklarer han til Ugebladet.

