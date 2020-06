Se billedserie PH Parks tre sidste byggefelter indeholder 204 boliger, der er på mellem 65 og 155 m². Illustration: Calum A/S Foto: Fred Jacobsen

PH Park: Det bliver lidt mere ens at se på

Hørsholm Kommune drøfter ændringer med PH Park-byggeriets nye ejer for at fastholde kvalitet og udseende

Ugebladet Hørsholm - 03. juni 2020 kl. 09:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens Hørsholm Kommune venter på Planklagenævnets afgørelse i klagerne fra naboer over PH Park, forsøger kommunen at fastholde både kvalitet og udseende i prestigeprojektet PH Park.

Overordnet er det dispositionsforslag, som Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) sagde ja til på sit møde torsdag "i overensstemmelse med visioner og intentioner i 'Udviklingsplan for PH Park', vinderprojeitmaterialet, samt bestemmelser i Lokalplan 170 for PH Park", hedder det i administrations sagsfremstillingen til MPU-mødet.

Der er nogle men'er Det er dog ifølge By- og erhvervsdirektør Ole Stillig også et par 'men'er'.

"Principperne er de samme, parkering i kælderen og variationen i sammenhængen af bygningerne. Jeg mener, at de tre klynger kommer til at se mere ens ud end vi havde forestillet os. Til gengæld er farvevalget mere harmonisk og materialekvaliteten højere. Smag og behag er som bekendt forekellig, " siger Ole Stilling til Ugebladet.

Ændringer efter ejerskifte Dykker man bare lidt ned i materialet, dukker der en række punkter op, hvor der er forskel fra det oprindelige vinderprojekt og det projekt, som nu foreligger.

Det kan blandt andet forklares med, at projektet, der gælder de sidste tre af PH Parks fire byggefelter, har skiftet ejer undervejs.

FAKTA

Dispositionsforslaget består af 21.000 m² fordelt på tre byggefelter

Der er 204 boliger på mellem 65 og 155 m²

Tombak

Et kobberlignende metal, der modsat almindeligt kobber ikke irrer.

Metallet er mørkebrunt og består af en legering af zink og minimum 80% kobber.

Den brune farve på tombak kan variere meget fra produktion til produktion, og derfor kan det være svært at reparere med nye plader på en ældre facade.

Kilde: Danske Boligarkitekter PH Park ApS ved Nikolaj Duckert vandt projektet, men siden er 90 procent af selskabet overtaget af Calum A/S, der nu reelt ejer byggeriet og er det selskab kommunen taler med.

"...i en brunlig nuance Eksempelvis er kommunen utilfreds med, at Calum A/S vil beklæde den øverste del af facaden med "en metalplade i en brunlig nuance".

Nej, ifølge lokalplanen skal den være i naturskiffer, træ, tombak, zink eller tegl.

"En uidefineret metalplade i en brunlig farve er ikke at sidestille med tombak," hedder det utvetydigt i administrationens bemærkninger til forslaget.

De vil se det først Sideløbende med det vil kommunen holde snor i valg af det materiale, der ifølge lokalplanen er vist som "referencer til lyse og varme tegl fra Petersen Tegl" og kræver, at det endelige valg af materiale skal godkendes. Ikke nok med det. Man vil også se det først.

Derfor skal der rejses en eller flere såkaldte mock-ups (modeller i reduceret eller naturlig størrelse, red.) på sygehusgrunden, så man med egne øjne kan se, hvordan tegl og fuger kommer til at tage sig ud.

Det lugter Det nuværende projekt kommer heller ikke til at rumme et avanceret affaldssorteringssystem i kælderen. Det erstattes af affaldscontainere udendørs, som skal graves ned i forbindelse med den park, anlægger i området.

"Vi ser det som en forbedring, at affaldsopsamlingen er udendørs, da det ikke kan undgås, at det lugter, når der skal opbevares organisk affald i en kælder," forklarer Ole Stilling om en af grundene til denne ændring.

Cykler i kælderen Calum A/S har tillige forestillet sig, at halvdelen af cykelparkeringspladserne skal placeres i terrænet, den anden halvdel nær boligerne i gårdrummene.

Kommunen mener dog ikke, at bygherrens beregninger holder. Administrationen forudser, at de kommende beboere parkerer deres cykler nær boligen og mener derfor, at cyklerne skal ned i kælderen og ud i gårdrummene. Der kan dog laves p-pladser til cykler med plads til højst ti cykler i terrænet.

MPU fulgte de ændringer, administrationen er kommet med til dispositionsplanen for PH Park, som endeligt skal vedtages i kommunalbestyrelsen.

Parken bygges næste år PH Park bliver forsinket af, at Planklagenævnet har meddelt en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 12 måneder.

Det vil sige, at der endnu ikke foreligger en upåklaget byggeretgivende lokalplan, der er en forudsætning for, at byggeriet kan komme i gang.

Det betyder, at det planlagte anlæg af parkområdet med sø og stier, som kommunen står for, og selve boligbyggeriet, kommer til at ligge tæt på hinanden tidsmæssigt.

Parken til i alt 62 millioner kroner skal efter planen anlægges i perioden fra januar 2021 til februar 2022.

En udefineret metalplade i en brunlig farve er ikke at sidestille med tombak

