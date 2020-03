Flere fartforseelser - den seneste for at køre 173 km/t på motorvejen i Hørsholm - kostede en 30-årig mand kørekortet.

Overhaling og høj fart kostede kortet

En 30-årig mand har fået frakendt sin kørekort i seks måneder og idømt en bøde på 7.500 kroner for en aften i august 2018 at have overhalet en anden bilist indenom på Helsingørmotorvejen i Hørsholm og efterfølgende målt til at køre med en hastighed på 173 km/t.

Det slog Retten i Helsingør fast forleden, hvor den 30-årige sad tiltalt.

Under almindelige omstændigheder ville fartforseelsen have udløst en betinget frakendelse af kørekortet, men da den 30-årige tidligere er straffet for fartovertrædelser valgte retten at tage kørekortet fra ham i et halvt år.