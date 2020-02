Ordløst klovneri om at se døden i øjnene og leve

I 'Kunsten at dø' følger man to klovne på toppen af deres karriere - på og bag scenen.

Man følger, hvordan dette påvirker deres liv, og at de begynder at tænke på døden som klovne og afslører et fantastisk mysterium: at det er et liv før døden!