Oprørt lokalpolitiker: Jeg skammer mig over mine medborgere

"Hvad er det for en egoistisk opførsel", spørger socialdemokratiske Niels Lundshøj i et Facebook-opslag om hamstring af madvarer

Hørsholms formand for børne- og skoleudvalget Niels Lundshøj reagerer på den hamstringsbølge, der er skyllet ind over landet efter statsminister Mette Frederiksens tale onsdag aften, og tømt supermarkederne for varer.

I et opslag på Facebook skriver han som lettere oprørt lokalpolitiker, far og medborger følgende:

"Jeg skammer mig ærlig talt over mine medborgere, når de hamstrer fødevarer og toiletpapir i ét væk:

1) Coronavirus giver IKKE diarré.

2) Hvorfor hamstrer du mad, fordi offentlige institutioner lukker? Butikker er ikke statsejede!

3) Tror du, du gør det rigtige i en smitterisikosituation ved at stå i kø med 300 andre mennesker?

4) Hvad er det for en egoistisk opførsel?

5) Hvad lærer du børnene? At det er MIG først? At vi skal gå i panik?

6) Det handler ikke om DIG. Det handler om dine udsatte medborgere. Opfør jer anstændigt! Brug den sunde fornuft. Hyg dig med dine børn og pas på dine medborgere."