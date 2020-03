Opfordring fra lokalarkivet: Fortæl os din corona-historie

Har du lyst til at beskrive Hørsholm midt i denne coronatid, spørger museumsinspektør Hans Jørgen Winther Jensen

Sådanne spørgsmål og alle andre spørgsmål, vil museumsinspektør og arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen fra Hørsholm Lokalarkiv gerne have dine svar på.

Derfor opfordrer han nu Hørsholmborgerne til at fortælle om deres helt egen corona-oplevelser.

"Vi vil rigtig gerne gemme lokale corona-historier til eftertiden, og det er jo en del af vores almindelige lokalhistoriske arbejde at samle på historier fra særlige situationer som påvirker vores almindelige dagligliv. Og det her er en begivenhed der jo rammer helt almindelige mennesker," fortæller Hans Jørgen Winther Jensen fra sin hjemmearbejdsplads i privaten på Østerbro efter de blev sendt hjem torsdag i sidste uge.

Krigen var mere konkret Sammenligner man corona-nedlukningen med krigen er der afgørende forskelle. Ifølge Hans Jørgen Winther Jensen var truslen under Anden Verdenskrig meget mere konkret - og i Hørsholm befandt der sig mange tyske soldater, ligesom der var mange nazister.

"Coronakrisen er her mere uhåndgribelig. Til gengæld rammer den og påvirker os alle. Og vi er nødt til at tage et valg. Det enkelte individ har fået kniven på struben - og kan selv gør en forskel," mener han videre.