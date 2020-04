Opfordring: Vent med at køre til genbrug - og tag det gode humør med

Bilkøer og gener

"Henover weekenden har vores besøgende oplevet meget lange ventetider for at komme ind på genbrugspladserne. Vi har desværre set ventetider på helt op til en time – med lange bilkøer og trafikgener til følge. Da vi på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at styre antallet af besøgende ude for pladserne, vil vi igen stærkt opfordre til, at man genovervejer vigtigheden af sit besøg til genbrugspladsen. Spar jer selv for ærgelsen og lange ventetider – kom kun, hvis dit besøg ikke kan vente," lyder det i opfordringen fra Norfors.