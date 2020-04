Op- og nedgang med corona: Kunder overrasker med støtte og drikkepenge

"En kunde har villet betale det dobbelte bare for at støtte os, så vi også kunne være der efter krisen. En anden har givet 200 kroner i drikkepenge, og en tredje kunde er kommet med en stor opgave, fordi han mente, at vi måske havde brug for den nu, ligesom han tilbød at give et depositum. Den opbakning er vi utrolig glade for at mærke," siger butikschefen.