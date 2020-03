Om Corona vil: Venstre klar til at finde kandidater

" Trods krisen vil vi gerne have noget at se frem til," skriver Venstre i Hørsholm blandt andet i en pressemeddelse, hvor partiet bebuder, at der er opstillingsmøde til kommunalvalget 2021 onsdag 22. april.

To kandidater

Her skal der vælges en borgmesterkandidat. Og det bliver et kampvalg, for i hvert fald to personer vil være partiets borgmesterkandidat: Den ene er Ann Lindhardt , den Anne Ehrenreich. Begge er medlem af kommunalbestyrelsen.