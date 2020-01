Når vi bader, trækker ud i toilettet eller vasker op, ender spildevandet her på Usserød Renseanlæg, der ligger midt mellem boliger. Nu skal en ny placering uden for bykernen undersøges. Foto: Ugebladet, arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Ønskes ud af byen: Flytning af renseanlæg undersøges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ønskes ud af byen: Flytning af renseanlæg undersøges

Hørsholm Kommune og Novafos undersøger muligheden for at flytte Usserød Renseanlæg væk fra Hørsholm by

Ugebladet Hørsholm - 24. januar 2020 kl. 10:25 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Hørsholm ligger renseanlægget midt i et villakvarter, men nu skal muligheden for at placere et nyt og topmoderne renseanlæg uden for byen undersøges. På Miljø- og planlægningsudvalgets møde torsdag blev der givet grønt lys til, at Novafos, der står driften af renseanlægget, nu kan gå videre med en analyse, der mere detaljeret skal undersøge om et nyt renseanlæg kan bygges i Hørsholm - og konsekvenserne af en ny placering. Et renseanlæg som på længere sigt skal benyttes af de fire kommuner bag Novafos; Hørsholm, Rudersdal, Allerød og Furesø kommuner.

Lang vej Der er fortsat et stykke vej til, at et ny topmoderne renseanlæg er en realitet, og det forventes tidligst om ni til 14 år. "Det er stadigt meget tidligt i processen, og både borgere, fagfolk og politikere vil blive inddraget adskillige gange i årene der kommer. Men hvis vi kan flytte Usserød Renseanlæg væk fra byen, og samtidigt få et lugtfrit, energi-neutralt og bæredygtigt anlæg med minimale gener for miljø og naboer, så er jeg meget positivt stemt," udtaler Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, i en pressemeddelelse. Den indledende analyse peger på, at det nye renseanlæg med fordel kan placeres i Hørsholm Kommune i et område uden for byen i god afstand til naboer og med mindst mulig påvirkning af naturområder.

Fremtidssikret fælles anlæg Èt samlet renseanlæg frem for mange vil også være både billigere og bedre for miljøet, viser Novafos' analyser. Desuden vil det være billigere at tilpasse et nyt anlæg til at rense for ting som f.eks. af mikroplast, medicinrester mv. Politikerne i Rudersdal, Allerød og Furesø tager i løbet af februar og marts også stilling til, om Novafos skal gå videre med planen for sammenlægning af kommunernes renseanlæg i Hørsholm Kommune. "Hvis alle fire kommuner er enige, forventer Novafos at kunne være færdig med analysen i 2021/2022. Dernæst bliver borgerne i kommunerne involveret," oplyser udvalgsformand Jan Klit.

Borgerhøring Undervejs i processen vil Hørsholmborgerne også blive hørt om projektet. Første gang vil sandsynligvis først være i løbet af 2021/22, når den konkrete plan for projektet skal i offentlig høring. Derudover kommer der flere miljøvurderinger i offentlig høring. Spildevandschef i Novafos, Jane B. Madsen, siger i pressemeddelelsen: "Her går vi ind i en fase, hvor analyserne bliver mere konkrete og detaljerede. Det kræver normalt store mængder energi at rense vandet, men fremtidens renseanlæg producerer lige så meget energi, som det forbruger. Selvom det primært er positivt for miljøet, så kan en lukning af renseanlæggene også have negative konsekvenser for de mindre vandløb, som ikke længere får tilført renset spildevand og derfor kan tørre ud om sommeren." Når planen er færdig, bliver den sendt i offentlig høring, så borgerne også får mulighed for at give deres mening til kende. Et nyt renseanlæg i Hørsholm vil tidligst stå klar i 2029-2030.