Nyt tiltag: Gå i kirke hjemme fra sofaen

Hørsholm Kirke live-transmitterer korte gudstjenester alle påskens helligdage - og de fem præster har et budskab til alle

Hørsholm Kirke vil nu - i lighed med mange andre kirker - begynde at transmittere gudstjenester, så man stadig kan komme i kirke - bare hjemme på skærmen på pc, ipad, smartphone eller måske streamet til tv'et.

Og man lægger ud i påsken, hvor man alle påskens helligdage sender en kort gudstjeneste, som kan ses på Hørsholm Kirkes YouTube-kanal eller på kirkens Facebookside. Palmesøndag, langfredag, påskedag og 2. påskedag er det kl. 10. Skærtorsdag er det først på aftenen, kl. 19.

"Dåb, vielse og bisættelse er stadig mulige, men med meget begrænset antal deltagere. Gudstjenester må vi ikke holde. Ikke, som vi plejer at gøre det, Men vi må - og kan da heldigvis i vore dage - ty til det næstbedste: at kommunikere på afstand og på den måde være sammen," skriver kirken i en pressemeddelelse.

Fem præster bag budskab Det er Hørsholm Kirkes fem præster, der er afsendere på indlægget - Per Melhof, Nina Raunkjær, Le Klint, Dorte Fabrin Beltoft og Kristian von Späth. Her skriver de blandt andet videre:

"Påsken rummer og rammer os - for påsken rummer alt det, som et menneskeliv er, og påsken rammer os som svar på de spørgsmål, der optager os lige nu i denne corona-tid.

Man kan måske sige, at påsken spejler de følelser og tanker som Corona-krisen har igangsat hos mange af os: forventning om handlekraft, fællesskabsfølelse, men også afmagt, smerte, lidelse og ensomhed. Påsken kommer med håb og glæde og følelsen af et nærvær, der rækker ud over det fysiske. Påsken kommer med tro, håb og kærlighed - på trods af det, der sker i verden.

Påsken er en af kirkens vigtigste højtider. Den er en forårsfest, hvor vi glæder os over, at nu går vi mod varmere og lysere tider.

Men i år ser alting anderledes ud. En voldsom og smitsom epidemi ruller hen over kloden med skræmmende konsekvenser. Mange syge, meget syge endda og dødsfald. Og i forlængelse af sygdommen følger enorme sociale og økonomiske konsekvenser: arbejdsløshed, konkurs og endnu ukendte langtidsvirkninger for os alle.

Og midt i al den usikkerhed er det måske mest skræmmende, at vi ikke må være sammen om uroen og vanskelighederne. Ikke rigtigt sammen i hvert fald.

Vi skal stå sammen ved at holde os langt væk fra hinanden, så sygdommen ikke spredes. Først vurderede myndighederne at mere end 1.000 mennesker på samme sted var for mange, senere var det 100, lige nu er det ti og meget snart er det måske i bedste fald to og to, vi kan samles med flere meter imellem os."

Fællesskab og håb "Et af de steder, hvor denne logik næsten ikke er til at bære er i kirken, hvor fællesskab er det vigtigste. I kirken samles vi om og deler livets og årets store begivenheder med hinanden. Jul, påske og pinse, men også dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Og hver søndag samles vi til gudstjeneste med salmer, bøn og prædiken," fortsætter opråbet fra de fem præster.

"Påskens gudstjenester fortæller tilsammen et fortættet forløb, der bestemt også giver mening i år, hvor det er forår i skyggen af frygt og usikkerhed, sygdom, smerte og sorg. Men altså også forår med håb om, at det bliver bedre. At fremtiden ikke kun står i pandemiens skygge, men at fremtiden og vi er i Guds hånd! At solen virkelig skinner, at påskeliljerne blomstrer, og vi skal turde tro, at livet vokser frem af jorden," slutter budskabet fra Hørsholm Kirke - og opfordringen til at gå i kirke hjemme.

