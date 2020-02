Nye udfordringer til museumsforening

"Faktisk forholder det sig sådan, at bestyrelserne for Egnsmuseet og Museumsforeningen, sammen med museumsforeningerne i Hillerød og Gribskov, var den drivende kraft bag etableringen af Museum Nordsjælland. Det skete på baggrund af et krav fra Kulturstyrelsen om, at der kun måtte være et arkæologisk museum i Nordsjælland. Det stillede de tre museer i Hørsholm, Hillerød og Gribskov i et dilemma. Uden de arkæologiske afdelinger var museerne, hver for sig, for små til at fortsætte som statsanerkendte museer. Så museumsforeningerne og museerne i de tre kommuner, besluttede sig for at gå sammen om et stort museum, under devisen 'mere museum for de samme penge'. Hvilket naturligvis skete i forståelse med de tre kommuner, der fortsat er hjemkommuner for museet," fortæller Peter Brandi.

Han fortsætter: