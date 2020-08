Der kommer flere nye tiltag og evnets på Karen Blixen Museum i løbet af de kommende uger. Pressfoto

Nye events på Karen Blixen-museet

"Et historisk hus med en rute ud i verden og ind i litteraturen", lyder museets nye strategi

Ugebladet Hørsholm - 14. august 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Karen Blixen Museum Rungstedlund står nu klar med en række nye besøgstilbud som led i museets strategi, som hedder: "Et historisk hus med en rute ud i verden og ind i litteraturen".

Museet har siden genåbningen i juni med succes haft aftenåbent til klokken 20 i hverdagene. Det sker parallelt med museets Madam Carlsens Café, hvor driften er hjemtaget. Her kan man som noget nyt spise aftensmad både i forbindelse med museumsbesøg og uafhængigt af dette. Desuden giver museet 50 procents rabat på entré hele august.

Der er samtidig udviklet nyt logo og et moderniseret web­site med masser viden som supplement til et besøg på Rungstedlund. Den engelske version er under udvikling i øjeblikket.

Flere arrangementer Henover sommeren har Rungstedlund budt på forfatteroplæsninger, naturvandringer, tema- og familieomvisninger, og i august åbnes for et bredt arrangementsprogram som del af de nye faste besøgstilbud. Samtidig er der arbejdet på en større renovering i huset, så dokumentarudstillingen "Mod Humor Kærlighed" nu præsenteres i en opdateret version i stueetagen i forlængelse af forfatterhjemmet. Det sker for at formidle fortællingen om Karen Blixens liv og værk på en bedre måde for besøgende og for sammenhængende at kunne inddrage museets forstue og galleri i den fortælling. Der er derfor også foretaget en ny ophængning af Karen Blixens billedkunst.

"Med aftenåbent, nyt web­site, der både kan bruges til det hurtige overblik og læses som et magasin, og ikke mindst med vores store arrangementsprogram tager vi de første skridt i retning af at etablere Rungstedlund som det oplagte mødested nord for København, hvor kultur, natur og litteratur smelter sammen," siger museets direktør Elisabeth Nøjgaard.