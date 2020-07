Ikke flere italienske katastrofer. DSB har valgt solide Siemens til at trække os til Nivå og Nordsjællands mange herligheder. Foto: Siemens

Nye el-tog på Kystbanen

De nye el-lokomotiver kommer primært til at køre som trækkraft for DSB's 113 dobbeltdækkere i den sjællandske regionaltogstrafik. Og det bliver nogle solide tyske arbejdsheste, der skal trække dobbeltdækkerne og de nyindkøbte togsæt, fortæller driftsdirektør i DSB, Per Schrøder.