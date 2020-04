Politi og flere ambulancer blokerede 6. april sidste år Rungsted Strandvej efter skyderi mellem to bandegrupperinger, hvor en 20-årig mand fra Nivå blev dræbt af skud i hovedet.

Nye anholdelser efter sidste års skuddrab i Rungsted

Pressevagten hos Nordsjællands Politi er meget sparsomme med oplysninger, men meddeler til Ugebladet, at der er tale om nye anholdelser af flere mænd, der fremstilles i grundlovsforhør tirsdag kl. 9.30 i Retten i Helsingør, sigtet for drabsforsøg.

Nordsjællands Politi har i dag foretaget en række anholdelser i den nu et år gamle skudsag på Rungsted Strandvej, hvor en 20-årig mand fra Nivå blev dræbt på åben gade.

Bandeopgør

Det var lørdag den 6. april sidste år ved 18-tiden, at der pludselig lød skudsalver og sammenstød af biler på Rungsted Strandvej ud for nummer 217, hvor to bandegrupperinger fra henholdsvis Kokkedal og Nivå ifølge politiet pludselig stod overfor hinanden.

Under skyderiet blev den 20-årige unge mand ramt af skud i hovedet. Fire andre mænd blev også såret. En ramt af skud i benet, en stukket med kniv og to påkørt af en eller flere biler.

I løbet af det første døgn efter skyderiet blev i alt 22 personer i alderen 20-27 år anholdt, hvor de fem fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Hillerød, sigtet for drab og drabsforsøg, mens de øvrige blev løsladt.

To af de fem blev dengang varetægtsfængslet i fire uger, de tre andre fik opretholdt anholdelsen i tre gange 24 timer. To dage efter skyderiet blev en 21-årig mand anholdt og tilbageholdt i to døgn.

Det kom efterfølgende frem, at den skuddræbte tidligere er sat i forbindelse med banden LTF (Loyal To Familia).

Nordsjællands Politi vil først i morgen tirsdag i forbindelse med grundlovsforhøret udsende en pressemeddelelse med flere oplysninger om sagen.