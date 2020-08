Nybolig om salgspause i PH Park: En klog beslutning

"Når vi ikke kan tilbyde en indflytningsdato - og når vi ikke ved om det er om to eller tre år - så er det klogest at udskyde salget af boligerne i EcoVillage".

"Det er også svært at sælge et produkt som dette uden et reel tidspunkt for overtagelsen. I forvejen er der tale om en lang overtagelsesperiode," tilføjer Louise Hartmann overfor Ugebladet.

"Kære Bofælle... det er med stor ærgrelse og beklagelse vi må meddele, at vi er nødsaget til at pause salget EcoVillage projektet 'Strømmen i Hørsholm'," indleder ejendomsmægleren sin mail.

Som det fremgår andetsteds på siden er det EcoVillage-selskabet, der har besluttet at trække i håndbremsen og indstille salget på grund af den klage over lokalplanen, som er indgivet til Planklagenævnet.

Dermed lægger EcoVillage sig op af den anden PH Park-projektejer, Calum A/S. Før sommeren meddelte de, at de ville afvente en afgørelse på klagen, før de ville gå videre med byggeriet.

"Nej, jeg er ikke bekymret for EcoVillage og PH Park. Tanken om et bofællesskab er kommet for at blive, og vi har oplevet en rigtig fin interesse for projektet. Men det her mikroliving er også noget, som folk lige skal vænne sig til. Især dem der sidder i en stor bolig med mange kvadratmeter. Der er det en stor forandring og omvæltning," siger Louise Hartmann.