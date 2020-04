Hørsholm Kommune sender nu brev til alle borgere i målgruppen for lungebetændelse-vaccine om at lade sig vaccinere.

Ny vaccine får flyvende start i Hørsholm

Den landsdækkende og gratis vaccine mod lungebetændelse (Pneumokok - red.) blev onsdag frigivet af regeringen og allerede på førstedagen (torsdag) havde 40 borgere på Hørsholms plejecentre fået et stik med den nye vaccine.

Det oplyser formand for sundhedsudvalget, Svend Erik Christiansen (S), der både glæder sig over, at regeringen har afsat ressourcer til at gennemføre en omfattende vaccination blandt ældre og svage borgere, men også over den lokale tilslutning lige fra start af.

"Jeg synes, at det er dejligt, at vi har fået en god start for vaccinationen, og jeg har kun ros til lægerne om at have handlet hurtigt i forhold til plejecentret," siger Svend Erik Christiansen.

Han kan kun opfordre alle borgere over 65 år til at kontakte deres egen læge og få bestilt tid til en gratis vaccine. Selv har han ikke nået det endnu, men han forsikrer, at han selvfølgelig skal have et stik.