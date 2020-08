Se billedserie De nye parkeringsregler i Kongevejscentret er blevet mødt med masser af kritik og frustration for de mange kunder, der har fået tildelt en p-afgift, for at komme og handle i centrets butikker. Nu har ejerne fra DEAS foreløbig indstillet parkeringskontrollen, meddeler de Ugebladet. Foto: Morten Timm

Ny udvikling: Indstiller omstridt parkeringskontrol

Ejerne af Kongevejscentret, DEAS, har besluttet at sætte den meget kritiserede p-kontrol på pause, mens de forhandler med centerbutikkerne om en løsning

Ugebladet Hørsholm - 21. august 2020 Af Morten Timm

Efter flere uger med kritik og frustration fra kunder og de butiksdrivende i Kongevejscentret over en meget pågående parkeringskontrol meddeler centrets ejere DEAS nu, at de fra i dag har indstillet kontrollen, indtil den rette løsning er på plads.

Det skriver Waleed Ben Bashri, senior asset manager hos DEAS, i en mail til Ugebladet.

I går kunne Ugebladet fortælle, hvordan Meny Dalgaard-ejer, Lasse Simonsen, lige siden indførelsen af de restriktive regler for parkering 1. juli har kæmpet for at få dem annulleret. I mellemtiden har han set sig nødsaget til at betale kundernes p-bøder, når de er kommet ind og har klaget over forholdene og håndhævelsen af p-vagterne fra Din Parkering.

Dagens glade nyhed Nu kan kunderne, Meny Dalgaard og de andre butikker i Kongevejscentret ånde lettet op.

"Det er meget meget positivt og dagens glade nyhed," siger købmand Lasse Simonsen, da Ugebladet overbringer ham beskeden fredag eftermiddag.

"Jeg er rigtig glad for, at vi er kommet så langt. Og jeg håber nu, at vi vælger den rigtige løsning. Efter min mening har vi ikke noget reelt parkeringsproblem i Kongevejscentret. Derfor håber jeg også, at det ender med, at vi kan få fjernet p-vagten helt," lyder det videre fra Lasse Simonsen.

Lasse Simonsen overtog Meny Dalgaard sammen med sin kone, Kristine, 1. maj i år, og de har knoklet hele sommeren for at få ændret parkeringsreglerne. Derfor er meget glad for DEAS' melding om at indstille kontrollen. Foto: Morten Timm

Vil sikre gode parkeringsforhold Fra DEAS oplyser Waleed Ben Bashri i mailen til Ugebladet, at de omtalte parkeringsregler er indført for at sikre gode parkeringsforhold for centerforeningens besøgende, og det er gjort det i samråd med centerforeningen.

"Det er rigtigt, at vi er i dialog med centerforeningen for at finde en god løsning, der regulerer adfærden blandt bilisterne, samtidig med at vi tilgodeser centerforeningens besøgende. Indtil den rette løsning er på plads, har vi derfor valgt at indstille parkeringskontrollen fra i dag (fredag - red.)

