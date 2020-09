Ny træning: Lad dit barn blive helt i sit eget liv

Skole skal til september danne rammen om heltetræning for børn og unge i alderen tre til 12 år. Temaet er superhelte, og det er Ib på 24 år og uddannet heltetræner, der skal træne børnene.

"Det bliver så spændende, og jeg glæder mig til at bringe superhelteuniverset ind i heltetræningen," siger han og fortsætter:

"Jeg er vild med at være heltetræner, da jeg kan se på de børn, som jeg træner, hvor hurtigt de udvikler sig til at blive mentalt stærke, og hvordan de kommer til at hvile i sig selv."