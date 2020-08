Se billedserie Alexander og Peter Øelund har i lang tid forberedt flytningen fra Apotekertorvet til centertorvet i Hørsholm Midtpunkt og installering af ny kæmpe robot. Foto: Morten Timm

Ny tidsalder på apoteket: Robotten tager over

På mandag åbner Hørsholm Apotek i nye moderne lokaler på centertorvet i Hørsholm Midtpunkt og lover kunderne mindre ventetid på medicin

Ugebladet Hørsholm - 26. august 2020 kl. 17:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Betydelig kortere ventetid og bedre kundeservice... Hørsholm Apoteks nye millioninvestering - en kæmpe medicinrobot - skal fra på mandag 31. august kl. 10 stå sin prøve, når dørene slås op til et topmoderne apotek på ny lokalitet på centertorvet i Hørsholm Midtpunkt ved siden af Kringlebageren.

Efter 48 år er det farvel til Apotekertorvet ved springvandet.

Peter Øelund, apoteksejer, glæder sig meget, men er også spændt. For der er jo tale om en ny tidsalder, hvor al medicinstyring og håndtering klares af den 9 meter lange og 3½ meter høje robot, som den tyske leverandør kom med i 2.000 dele, samlede og monterede på stedet i løbet af tre dage tilbage i juli.

"Apoteket er indrettet som et af de mest moderne apoteker i Danmark," erklærer Peter Øelund.

Henter på otte sekunder Robotten, som har fået navnet R.I.T.A og er opkaldt efter en af apotekets trofaste medarbejdere, kan håndtere over 20.000 forskellige lægemidler og dagligt klare over 1.000 ekspeditioner. Det dobbelte af, hvad apoteket har ekspeditioner i dag.

Det helt afgørende parameter er hurtigheden, som R.I.T.A kan gennemføre medicinudleveringen på. Fra det øjeblik apoteksassistenten beder robotten om at finde en medicin til den er pakket og kommer ud af robotten går der bare otte sekunder.

I dag bruger medarbejderne i snit 2½ minut for hver medicinpakning. Det er både tidskrævende, men betyder også, at medarbejderen er væk fra kunden i 90 procent af tiden.

Apoteksrobotten R.I.T.A - opkaldt efter en af apotekets trofaste medarbejdere - kan håndtere over 20.000 forskellige lægemidler og dagligt klare over 1.000 ekspeditioner. Fra det øjeblik apoteksassistenten beder robotten om at finde en medicin til den er pakket og kommer ud af robotten går der bare otte sekunder.

"Vores mål er, at kunden skal være ekspederet, rådgivet og have fået udleveret deres medicin på maksimum fem minutter..." Må maks tage fem minutter Den tid kan vi fremover bruge på at rådgive og informere kunden, mens robotten henter varerne," oplyser apotekets souschef og cand.pharm Alexander Wiberg-Hansen, der har stået for tilrettelæggelsen og organiseringen af den store flytning.

"Vores mål er, at kunden skal være ekspederet, rådgivet og have fået udleveret deres medicin på maksimum fem minutter," siger han til Ugebladet.

Hørsholm Apotek har investeret omkring to millioner kroner i robotten, men det kommer ikke til at betyde færre ansatte, bedyrer souschefen.

R.I.T.A sørger tilmed for automatisk lagerstatus og fortæller, hvornår der skal bestilles medicin og lægemidler, ligesom den optimerer beholdningen og placerer det mest solgte og billigste medicin, så den hurtigst muligt kan få fat på det.

Nu er apotekets robot R.I.T.A i drift, og inventaret på plads, så det nye Hørsholm Apotek kan åbne på mandag i nye omgivelser i Midtpunkt. Her scannes medicinen af robottens computer, inden pakkerne lægges på en hylde.

FAKTA Siden Hørsholm Apotek åbnede i 1841, som hjælpeapotek for Lyngby Apotek, har det ligget fire forskellige steder.

Første beliggenhed var på Gl. Hovedgade. Senere flyttede apoteket over på den anden side af gaden til den bygning, som nu rummer hudlægerne, og som indtil 1972 var apoteksbygning.

I 1972 flyttede apoteket til Hørsholm Midtpunkt ved Apotekertorvet, og her har apoteket ligget indtil mandag 31. august 2020.

Hørsholm Apotek består af fem apoteker: Nivå Apotek, Kongevejens Apotek, Apoteket Egevangen (ved Føtex i Kokkedal), Rungsted Apotek og apoteket i Midtpunktet.

De ejes af apoteker Peter Øelund, der har i 1. oktober har haft bevillingen til Hørsholm Apotek i 31 år (fra 1/10-89).

Hørsholm Apotek er et af de apoteker i Danmark, der forsyner flest ældre patienter med medicin. Dels 900 beboere på plejehjem, dels ved direkte levering til de ældre.

I alt er der 50 medarbejdere ansat, heraf fire chauffører, der hver dag bringer medicin ud. Dropper officiel åbning Udover en kæmperobotten, som det er muligt at kigge ind i gennem et vindue, har det nye Hørsholm Apotek også et kliniklokale, hvor patienter kan nyde godt af personalets kompetencer indenfor vaccination, medicinsamtaler og anden faglig rådgivning om medicinens anvendelse, samt en udvidet håndkøbskasse, hvor man kan købe alle andre varer end medicin uden at skulle trække nummer til receptmedicinudleveringen.

På førstesalen er der indrettet kontor, personale-, møde- og undervisningsfaciliteter.

"Vi havde planlagt en stor officiel åbning med musik, servering og måske borgmesteren, som klippede snoren, men det har vi måttet droppe i disse coronatider," oplyser apoteksejer Peter Øelund og tilføj­er, at der i løbet af den første åbningsuge vil være masser af gode tilbud til apotekets kunder og lidt sødt til ganen for dem, som har lyst til at kigge forbi.

Ændrede åbningstider Hørsholm Apotek ændrer også åbningstider, så det matcher Hørsholm Midtpunkts åbningstider, dog undtaget søndag, hvor der er lukket.

"Det vil sige, at vi åbner kl. 10 og først lukker kl. 19 i hverdagen. Det giver gode muligheder for at komme på apoteket efter arbejdstid. Man kan sige, at vi nu er et delvist vagt­apotek," siger souschef Alex­ander Wiberg-Hansen.

Har man brug for at indløse recept før kl. 10, har Kongevejens Apotek og Rungsteds Apotek åbent fra kl. 9.30 samt Egevangens Apotek i Kokkedal fra kl. 9.

