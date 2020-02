41-årige Timm Troest Hald tiltræder som ny skoleleder på Usserød Skole 1. april og afløser Flemming Boel, der er gået på pension efter 25 år som leder af skolen. Pressefoto

Ny skoleleder til Usserød Skole: Timm tager over efter Boel

Hørsholm Kommune har ansat 41-årige Timm Troest Hald som ny skoleleder på Usserød Skole

28. februar 2020

SKOLE Afløseren for skoleleder Flemming Boel, der efter 25 år på Usserød Skole har valgt at gå på pension, er fundet.

Han hedder Timm Troest Hald, er 41 år og kommer fra en stilling som skoleleder på Mørkhøj Skole i Gladsaxe Kommune, hvor han siden 2016 bl.a. har været med til at løfte det faglige niveau, skabe en sund medarbejderkultur og stået bag udviklingen af et Digitalt Innovationscenter (Makerspace).

"Vi er utrolig glade for at have fået Timm som skoleleder på Usserød Skole og ser meget frem til et spændende samarbejde, hvor hans solide erfaring og nysgerrige tilgang kan være med til at sætte retning for den fortsatte udvikling af Usserød Skole," udtaler Hanna Bohn Vinkel, Centerchef, Center for Dagtilbud og Skole, i en pressemeddelelse

Det var et enigt ansættelsesudvalg - der blandt mange velkvalificerede kandidater - pegede på Timm Troest Hald til at overtage arven efter den innovative Flemming Boel, der for nylig fejrede sit 25 års jubilæum på skolen, og i en alder af 65 år har valgt at stoppe for at nyde pensionisttilværelse med sin kone og familie.

En god skole

Timm Troest Hald tiltræder på Usserød Skole 1. april og glæder sig til at stå i spidsen for en god skole i en kommune med et godt renommé.

"Jeg glæder mig enormt meget til at sætte mig i spidsen for Usserød Skole, og sammen med børn, forældre og medarbejdere finde nye veje til at sikre en god og lærerig dag for børnene og skabe den bedste arbejdsplads for medarbejderne," siger den ny skoleleder i en pressemeddelelse.

Som skoleleder på Usserød Skole vil han trække på sine mange års erfaring fra skolevæsenet i Gladsaxe Kommune som henholdsvis lærer, viceskoleleder og skoleleder. Desuden har Timm Troest Hlad tidligere været medlem af Børne- og socialministeriets ledernetværk, Politikens Skoleledernetværk og rådgivningsgruppen for Danmarks Læringsfestival.

Han er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har derudover en bachelor i historie, samt en diplomuddannelse i ledelse.

Privat er han gift og bor i Helsingør.