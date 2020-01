Ny runde med luppen fremme: Denne gang skal der findes 45 millioner kroner

Så glade var forligspartierne Konservative, Socialdemokratiet, Radikale og løsgænger Thorkild Gruelund, da de sidste efterår indgik budgetaftalen. Nu er en ny proces skudt i gang, hvor der lægges ud med, at der skal findes 45 millioner kroner. Foto: Allan Nørregaard

Forberedelserne til Hørsholms budget 2021-24 begynder med sparekrav på 45 millioner kroner - og uenighed om, hvordan opgaven skal gribes an

17. januar 2020

Sølle 16 dage ind i det nye år, og det hele begynder forfra: Hørsholm Kommunes administration skal i gang med at finde budgetreduktioner på i alt 45 millioner kroner for at skaffe et råderum til de kommende budgetforhandlinger. Det synes to af medlemmerne af Økonomiudvalget, Dansk Folkepartis (DF) Glen Madsen og Jakob Nybo fra Liberal Alliance (LA), er så triviel en opgave, at de ikke vil være med. Begge stemte derfor imod budgetprocessen, der var oppe at vende på gårsdagens møde i Økonomiudvalget.

De hæfter sig især ved, at det øvrige flertal i udvalget bakker op om, at budgretreduktionerne skal foretages ligeligt i de forskellige politiske udvalg.

Hold børnene uden for "Jeg synes, at Børne- og skoleudvalget helt skal friholdes for at bidrage, mens Social- og seniorområdet skal bidrage med en mindre del," mener LA's Jakob Nybo. Han mener i stedet, at reduktionerne skal finde sted i kommunens administration og på Sport-, fritid- og kulturudvalgets område. Generelt mener LA'eren, at fremgangsmåden er forkert. "Det er tredje gang, jeg er med nu, og det er det samme. Først 35 millioner, så 60 millioner og nu 45. Havde vi gjort det bedre i efteråret, var vi ikke kommet i denne situation," mener Nybo og henviser til, at det ville have været tilfældet, hvis man havde fulgt LA's budgetforslag. Det skete som bekendt ikke, og LA var heller ikke med i budgetaftalen for 2020-23. DF's Glen Madsen er enig med Jakob Nybo et stykke hen ad vejen. Selv om han kritiserer den ligelige fordeling af budgetreduktionerne over samtlige udvalg, vil han ikke pege på et eller flere bestemte udvalg, som skal friholdes helt.

45 millioner rækker ikke "Nej, ingen skal friholdes. Men jeg vil da pege på social- og senior- samt børne- og skole som områder, der skal holde mindre for end eksempelvis kulturen og administrationen.

"Nøgletal viser, at Hørsholm bruger meget på de to områder, og det er ingen hemmelighed, at DF prioriterer de ældre og børnene," siger Glen Madsen til Ugebladet.

Han sætter i øvrigt spørgsmålstegn ved, om et råderum på 45 millioner er stort nok.

"Vi er i januar og taler om allerede om 45 millioner. Jeg tror nærmere vi kommer til at snakke om 60-70 millioner kroner," vurderer Glen Madsen, der blandt andet peger på, at det indeværende budget "indeholder ubekræftede indtægter på ca. 100 millioner kroner og samtidig er i negativ balance med ca. 60 millioner kroner."

Rettidig omhu Borgmester Morten Slotved mener, at der er tale om rettidig omhu med et råderum på det niveau. Han kalder det at have et beredskab klar for at kunne levere et budget i balance.

"Vi har tidligere fået overraskelser og stået i august måned og skulle i gang med at omprioritere," lyder det fra Slotved.

De tre sten i vejen Han peger på tre sten, der kan lægge sig i vejen for budgetarbejdet: Resultatet af en udligningsreform, økonomiaftalen med regeringen og voksende udgifter til førtidspension, som er en slags tredje tikkende bombe.

"Vi ved ikke, hvilken vej udligningen går, og vi ved heller ikke, hvordan regeringen forholder sig til økonomiaftalen. Sidste gang gik det stærkt, og de fik måske ikke sat sig grundigt nok ind i tingene. Nu bliver det anden gang i regeringens levetid, og kan gøre det noget vanskeligere," mener Slotved. Budgetprocessen er med gårsdagens økonomiudvalgsmøde skudt i gang. Væsentlige punkter er aprilseminaret 24. april og augustkonferencen21.-22. august, hvor konturerne til budget 2021-2024 begynder at vise sig.

Budgettet skal være i hus senest 5. oktober.