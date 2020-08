Henrik Klitgaard (R), formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i Hørsholm, vurderer, at der kan spares 9 millioner kroner på området. En kærkommen mulighed forud de aktuelle budgetforhandlinger, der indledes senere på ugen. Foto: Morten Timm

Ny rapport slår fast: Jobcenter i Hørsholm kan skæres med 10 millioner

Hørsholm Kommune har et udgifts- og serviceniveau på beskæftigelsesområdet langt over gennemsnittet. "Det her er en gave til budgetforhandlingerne," siger Henrik Klitgaard (R), formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Det meget høje serviceniveau på beskæftigelsesområdet, som i mange år har været standard i Hørsholm Kommune, står nu for fald.

En helt ny analyserapport fra firmaet Mploy afslører, at Hørsholm Kommune har et af landets dyreste jobcentre og med nogle af de højeste enhedsomkostninger på området. Omkostninger der ligger 32 procent over gennemsnittet hos en lang række sammenlignelige kommuner.

Analysefirmaet konkluderer i rapporten, at der på beskæftigelsesområdet i Hørsholm kan effektiviseres i et omfang, så der kan hentes 10 millioner kroner i besparelser fra 2022, og 6 millioner allerede næste år.

Mploy har konkretiseret det i 11 optimeringsforslag med direkte besparelser og omlægning af investeringer. I rapporten hævder firmaet, at det kan gøres uden det påvirker kommunens resultater i forhold til at hjælpe borgere i beskæftigelse.

Gave til budgettet Rapporten kommer som en appelsin i turbanen netop, hvor Hørsholms politikere skal i gang med budgetforhandlingerne og lave omprioriteringer for 40 millioner kroner og gennemføre en række nedskæringer.

Formand for Erhvervs- og beskæftigelsesområdet, Henrik Klitgaard (K), kalder det også en klar gave til budgetforhandlingerne, når de i ét hug kan finde så stort et millionbeløb, selvom han ikke finder alle rapportens 11 spareforslag spiselige.

"Det er altså 20-25 procent af de samlede omprioriteringer, vi skal finde, og det vil i høj grad lette presset på andre udvalgsområder," siger Henrik Klitgaard til Ugebladet.

Udvalgsformanden vil dog gerne friholde Jobhuset og Ungehuset for nedskæringer, og det efterlader en samlet besparelsesmulighed på 9 mio. kr., hvis de følger Mploy-rapporten.

"Det her vil betyde serviceforringelser, men det er på områder, hvor vi i dag lægger meget højt på servicen i forhold til landsgennemsnittet. Vi vil komme ned i nærheden men stadig over landsgennemsnittet - og samtidig med at vi kan opnå de samme resultater," fastslår Henrik Klitgaard.

Ifølge Mploy-rapporten har Hørsholm Kommune en udgift på 39.500 kr pr. fuldstidsperson på forsørgelse. Gennemsnittet i de kommuner, Hørsholm sammenlignes med, ligger på 29.900 kr.

"Jeg har en stærk tro på, at det her ikke får de store negative konsekvenser. Nogle borgere vil opleve det som en forringelse, men vi kommer fra et meget højt serviceniveau," siger erhvervs- og beskæftigelsesformanden.

Afskedigelser Udover at droppe nogle investeringer på beskæftigelsesområde vil besparelserne for de 3 millioners vedkommende være i form af personaleafskedigelser, der rammer Jobcentret og andre stabsfunktioner. Præcis hvor mange kan formanden for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget ikke sige, men han skønner 1-2 stillinger i Jobcentret, men tilføjer, at afskedigelserne formentlig kan ske ved naturlig afgang.

FAKTA Hørsholm Kommune har på beskæftigelsesområdet et årligt budget på 217 millioner kroner, heraf er 180 mio. kr. forsørgelsesudgifter

Hørsholms samlede ressourceforbrug ligger generelt over gennemsnittet

Den samlede enhedsomkostning i Hørsholm Kommune ligger på 39.500 kr pr. fuldtidsperson på forsørgelse mod 29.900 kr, som gennemsnittet er i de kommuner, som Hørsholm måles med i Mploy-rapporten

Det er især på mentorindsats og beskæftigelsestilbud, at Hørsholm boner ud med et højt udgiftsniveau på henholdsvis 97 procent og 31 procent mere end gennemsnittet

Der kan spares 7 mio. kr. ved at reducere alle omkostninger ned til det gennemsnitlige niveau. Ved at omlægge en række investeringer opnås en samlet besparelse på 10 mio. kr

Siden 2016 har Hørsholm Kommune dog reduceret udgifterne med a. 13 mio. kr. eller ca. 8.000 kr. pr fuldtidsperson

Resultatmæssigt (job og uddannelse) ligger Hørsholm Kommune bedre end syv af de målgruppen på 12 kommuner, der sammenlignes med

I 2019 modtog gennemsnitligt 1.350 fuldtidspersoner offentlig forsørgelse i Hørsholm Kommune



Kilde: Hørsholm Kommune Konkret vurderer han, at hvor kommunen tidligere har hjulpet meget med at finde drømmejobbet til de ledige borgere, så skal folk fremover til selv at gøre en større indsats for at finde det og måske mere gå efter deres 2. prioritet.

Derudover vil det nok betyde færre samtalemøder og kortere sagsbehandlinger.

"Vi har forholdsvis ressourcestærke borgere, og derfor vurderer jeg også, at konsekvenserne af de besparelser er begrænset," understreger han.

Rapport var bestilt Det var i forbindelse med sidste års budgetforlig (mellem Konservative, Socialdemokratiet, Radikale og daværende løsgænger Thorkild Gruelund), at man besluttede sig for at få udarbejdet en rapport om arbejdsmarkedsområdet for at finde ud af om der var noget at hente.

"Vi har et af landets bedste, men også dyreste jobcentre. Det overrasker mig derfor ikke, at der var noget at spare, men at det er 10 millioner er en overraskelse," siger Henrik Klitgaard.

"Vi har tidligere ageret ud fra tesen 'never change a winning team', men det har været godt at få ekspertøjne på, så vi nu har et oplyst grundlag at vurdere det ud fra. Og med den beskæftigelsessituation, vi havde før coronaen, kan vi måske ikke retfærdiggøre det høje serviceniveau," oplyser erhvervs- og beskæftigelsesformanden overfor Ugebladet.

Hørsholm Kommune samles til budgetkonference på fredag og lørdag.