Ny ismaskine og isbander på vej

Hørsholm Skøjtehal kan se frem til at få ny ismaskine og nye fleksible isbander i skøjtehallen. Kommunalbestyrelsen har netop frigivet 2,5 millioner kroner fra den såkaldte Idrætspulje, henholdsvis 1,1 mio. kr. til ismaskinen og 1,4 mio. kr. til bander.

Af hensyn til sportsudøvernes sikkerhed er det et krav fra Dansk Ishockey Union, at der senest her i 2020 skal være indført fleksible bander på samtlige 26 isbaner i Danmark.