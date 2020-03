Ny dansk fotokunst i Rungsted

Gå på opdagelse i det både surrealistiske, det gådefulde og det grafiske fotografi, når Galleri X i Pennehave torsdag 19. marts slår dørene op for en fernisering med værker fra de tre fotokunstnere Thomas Pedersen, Lisbeth Hjorslev og Patrick Kauffmann.

Lisbeth Hjorslevs fotografi kredser om det gådefulde og sanselige med naturen og vandet som det dragende element. Værkerne beskriver en drømmeagtig verden, som befinder sig et sted mellem forestilling og virkelighed. Hun udstiller bl.a. motiver fra kysten ved Rungsted.

Hos Patrick Kauffmanns er motiverne ofte detaljer i byrummet eller helt almindelige hverdags objekter, og han har et unik øje for farver, linjer og former.