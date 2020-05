Ny cheftræner på plads

Rungsted Hørsholm Floorball Klub har aftalt med Peter Hjermind, at han skal overtage ansvaret for klubbens bedste herrehold i den kommende sæson.

"Med Peter Hjermind får klubben en træner som er ambitiøs og har ledelseserfaring både fra floorball og fra sit job som konsulent med speciale i talent- og teamudvikling. Udover at Peter Hjermind har taget Floorball Danmarks træneruddannelse, så har han mange års praktisk trænererfaring bl.a. igennem sit virke på U18 regionsholdet, og som tidligere træner i den lettiske liga og for det lettiske herrelandshold," oplyser klubben i sin meddelelse om træneransættelsen.

Det næste skridt

"Vi er derfor rigtig glade for, at det er lykkedes at finde en person som efter vores overbevisning ikke bare har de rette kompetencer til at overtage jobbet, men som også kan være med til tage det næste skridt på vores rejse" fortæller Michael Transel, som har været med i ansættelsesprocessen.