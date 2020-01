Stig Brammer har siden september været formand for Venstre i Hørsholm. Foto: Privat

Ny Venstre-formand: Jeg vil ikke udsættes for det de andre udsættes for

Stig Brammer - ny mand i spidsen for Venstre i Hørsholm - har ikke selv ambitioner som politisk valgt - og synes det er forkert, at hans parti får så få lokalpolitiske stemmer

Ugebladet Hørsholm - 03. januar 2020

Det var meget andet end en harmoni og fred og ro på linjen, Jørgen Eirfeldt efterlod sig, da han i september på en ekstraordinær generalforsamling trak sig fra formandsposten i Venstre i Hørsholm.

Selv om den ny formand, Stig Brammer, hellere vil tale om fremtid end fortid, erkendte han hurtigt, at der var skår der skulle og skal klinkes, efter at først Kristian N. Jensen stoppede som folketingskandidat og gruppeformand Annette Wiencken efterfølgende forlod partiet og nu sidder i kommunalbestyrelsen som løsgænger.

Demokratiet under pres Opgaven, han ser for sig deler han i en samtale med Ugebladet op i tre punkter: Samarbejdet i Venstre, en klar rollefordeling og politiske debatarrangementer, der skal markere Venstre som et parti, der giver den støtte til demokratiet, som der efter Stig Brammers opfattelse er et stort behov for.

"Demokratiet er under pres. Der er trolls på de sociale medier, og der er til en vis grad personforfølgelse, som gør, at man får tæsk og tænker sig godt om, før man stiller op som folkevalgt," siger Stig Brammer.

Personforfølgelse Han bruger Venstres kommunalbestyrelsesmedlem Anne Ehrenreich som et eksempel på en politiker, der er udsat for personforfølgelse, blandt andet i debatindlæg i Ugebladet.

Han har derfor - og på grund af tiden, der skal investeres - taget så meget bestik af situation, at han ikke har overtaget formandsposten med en ambition om at stille op til et politisk valg.

"Jeg vil ikke udsætte mig selv for det de udsættes for," fastslår Stig Brammer.

Organisatorisk opgave Han ser derfor først og fremmest sin formandsopgave som en organisatorisk opgave.

"Maskinen skal køre, rollefordelingen skal være klar. Vi har fire medlemmer af kommunalbestyrelsen, og dem skal vi have valgt igen. Helst fem," understreger Brammer, der selvfølgelig vil drøfte politik, men i øvrigt ikke har tænkt sig at udstikke bestemte retningslinjer for de folkevalgte.

"Vi skal være positive og fremadrettet. Vores synspunkter skal være velfunderede. Det skal de blive gennem dialog, ved at lytte til borgerne og sætte sig ind i tingene," siger han til Ugebladet.

Han ser også en opgave - og udfordring - at finde ud af, hvorfor det i Hørsholm er sådan, at når der vælges landspolitisk, så står Venstre stærkt, men går ned, når det kommer til kommunalpolitik.

"Det er forkert, at vi skal have så få stemmer kommunalpolitisk. Derfor skal vi lave arrangementer, der støtter demokratiet og sikrer, at man kan få sin stemme hørt gennem Venstre," mener Venstre-formanden.

Indflydelse vigtigst På spørgsmålet, hvordan han forholder sig til diskussionen om, at Venstre på den ene side skal søge samarbejde med det andet store borgerlige parti, Konservative, eller vise kant til Konservative og de øvrige konstitueringspartier, svarer Stig Brammer:

"Samarbejde med Konservative er ikke et mål i sig selv. Det er at få mest mulig indflydelse på samfundet."

Stig Brammer Født 1962 i Randers, gift, tre døtre.

Ansat i Danske Bank, hvor han arbejder med kapitalforvaltning.

Har boet i Hørsholm i 21 år.