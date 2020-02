Ny Krash-sæson er skudt i gang

Musik Så er vi i gang. To solister, tre bands og en velbesøgt Lilletrommen tog for kort tid siden hul på forårets række af Krash-koncerter i Kulturhus Trommen.

Gang i karrieren Andreas Langvad har fået godt gang i sin professionelle karriere og er det hidtil største navn på Krash-scenen. Han har udgivet flere singler og er sammen med sit band inviteret til at være opvarmning for Carpark North på Frederikssund Festival til sommer.

Flere lærere fra områdets gymnasier og Hørsholm Musikskoles leder Oluf Hildebrandt-Nielsen var nysgerrige og kiggede ind til Krash, der er skabt for at fremme ung musik og få flere unge til at bruge kulturhuset i Hørsholm.

Med Krash giver Kulturhus Trommen nye bands en platform, hvor de kan præsentere deres musik og talent for et nyt publikum. For de unge bands er Krash også en lejlighed til at netværke med andre musikere og etablere nye samarbejder og konstellationer.