Nu skal ældre købe mad på en ny måde

Hørsholm Kommune er klar med ny indkøbsordning for 170 borgere

Så har Hørsholm Kommune fået en ny indkøbsordning for de ældre i kommunen. Den træder i kraft 1. maj.

"I dag er det hjemmeplejen, der køber ind for de borgere i Hørsholm, som er visiteret til indkøb. Den ordning bliver pr. 1 maj ændret, så borgerne i stedet vil få bragt varer ud af en af de to leverandører, som kommunen har indgået kontrakt med," skriver Hørsholm Kommune i en pressemddelelse.

"Vi har været med i et tværkommunalt udbud med ni andre kommuner, og vi har sammen fundet to leverandører, der begge har stor erfaring med at tage imod bestillinger og købe ind for de ældre," udtaler centerchef for Sundhed og Omsorg Dorte Dahl.

170 borgere De cirka 170 borgere, der i dag er visiteret til indkøb, har modtaget et brev med information om ordningen, hvor de bliver bedt om at vælge hvilken af de to leverandører, de ønsker som fremtidig indkøber. Borgerne skal give besked til hjemmeplejen om deres valg i løbet af få dage, og hjemmeplejen, der har afholdt informationsmøder med begge leverandører, står klar til at svare på spørgsmål og videreformidle borgernes valg af leverandør, oplyser kommunen.

Tættere på supermarkedet For borgerne, der ikke selv kan komme ned i supermarkedet og købe ind, betyder ordningen, at de kommer tættere på supermarkedet, forstået på den måde, at de selv kan vælge varerne fra et katalog eller fra en ugentlige tilbudsavis. Begge leverandører tilbyder et stort udbud af forskellige varer, og man vil derfor kunne opleve, at man får større handlefrihed," siger Dorte Dahl og tilføjer, at kommunen allerede nu har en oplevelse, at begge leverandører vil udvise stor hjælpsomhed og samarbejdsvilje i forhold til det skift, den nye ordning vil være for borgerne.

Borgerne kan bestille varer hos leverandøren en gang om ugen, og de borgere, der selv kan bestille varer, vil blive ringet op af leverandøren på en fast ugedag og kan her afgive bestilling. For de borgere, der ikke selv kan bestille varer, vil det være hjemmeplejen, der hjælper borgeren med at bestiller varerne hos den valgte leverandør.

De to leverandører, som Hørsholm Kommune sammen med ni andre kommuner har indgået kontrakt med, er Supermarkedet Intervare og Egebjerg Købmandsgård.