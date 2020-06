Se billedserie Ledsagerbåden hos Jon Litle søspejderne fik overrakt en ny motor af Rotary Hørsholm. Fra venstre er Torbjørn Aggernæs, søleder i Jon Litle, Per Bækgård, Rotary-præsident og bagerst Kenneth Krohn, kasserer hos Jon Litle . Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan de stikke til søs igen: Rotary giver søspejdere en hjælpende hånd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan de stikke til søs igen: Rotary giver søspejdere en hjælpende hånd

Ny bådmotor overrakt af Rotary Hørsholm ved Jon Litle søspejdernes årlige standerhejsning

Ugebladet Hørsholm - 21. juni 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søspejderne i Rungsted har en motorbåd til at kunne ledsage, vejlede og om fornødent hjælpe børnene, når de begiver sig ud på dybere vand i deres optimist- eller Wayfarer-joller.

Bådens motor var imidlertid slidt op, og de lokale søspejdere manglede penge til en ny - indtil et sponsorat fra Rotary Hørsholm gjorde det muligt at sikre en ny motor til Jon Litle-søspejdernes ledsagebåd, så den igen kan komme ude på Øresund og lære de unge at sejle.

Udeliv i skov og til havs Efter en lang coronapause var det onsdag i sidste uge endelig tid til at få overrakt den ny bådmotor. Det skete ved en kombineret standerhejsning og oprykning, hvor Jon Litle-søspejderne samtidig takkede til Rotary Hørsholm og præsident Per Bækgård for, at de unge søspejdere igen kan sejle med ekstra sikkerhed.

Jon Litle-søspejderne består af 50 søspejdere. Derudover en håndfuld frivillige ungeledere på 15-35 år, der oplærer de nye søspejdere i 'skib at føre' og deler ud af værdien i godt kammeratskab og at dyrke udeliv i skov og til havs.

Mini, junior og trop I Mini-grenen 8-9 år laver man traditionelle spejderaktiviteter for ved senere oprykning at blive introduceret til sejlads i henholdsvis Juniorgrenen (optimistjoller for 10-11-årige) og Tropsgrenen (Wayfarer, 6 persons joller for 12-15 årige).

Ved onsdagens standerhejsning blev der desuden udnævnt tre nye bådsførere.

jesl/mt