Se billedserie Selvom Novafos har fundet fire nye stoffer ved en screening af drikkevandet, så er det langt under grænseværdierne, og vandchef hos Novafos Bo Lindhardt slår fast, at drikkevandet i Hørsholm er rent og trygt kan drikkes.

Novafos efter spor af nye stoffer: Vores drikkevand er stadig rent

En ny screening for pesticider viser ingen fund over Miljøstyrelsens grænseværdier, fastslår vandselskabet

Ugebladet Hørsholm - 11. marts 2020 kl. 17:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods nyheden om nye pesticidefund i det danske grundvand, er der ingen grund til bekymring for drikkevandet i Hørsholm.

Det slår Hørsholm Kommunes fælles kommunale vandselskab Novafos fast i en pressemeddelelse.

"Drikkevandet fra Novafos er rent. Det viser vores ny screening for pesticider," meddeler vandselskabet, som leverer drikkevand til mange husstande i Hørsholm Kommune.

Novafos oplyser, at de har screenet drikkevandet fra sine 17 vandværker for 414 pesticider og pesticidrester, og de har ikke fundet stoffer over Miljøstyrelsens grænseværdier. Der er dog fundet fire nye stoffer.

Alligevel er meldingen fra Novafos' vandchef Bo Lindhardt helt klar:

"Forbrugere, der får vand fra Novafos, kan fortsat trygt åbne vandhanen og slukke tørsten."

Test af drikkevand De 414 stoffer, som Novafos har screenet for, er de samme, som Miljøstyrelsen har med i sin netop offentliggjorte massescreening af grundvandet i Danmark.

Men hvor Miljøstyrelsen har undersøgt grundvandet, har Novafos undersøgt selve drikkevandet - det vil sige det vand, som selskabet sender fra vandværkerne ud til forbrugerne.

Ifølge vandchef Bo Lindhardt har Novafos på eget initiativ valgt at gennemføre undersøgelsen, som ligger ud over de krav til analyser der gælder for kommunale vandselskaber i Danmark.

"En af vores kerneopgaver er at levere rent vand til forbrugerne. Det gør vi, og det kan vi slå fast med de seneste resultater af vores omfattende screening," siger han i den udsendte pressemeddelelse.

De nye stoffer Som nævnt fandt Novafos spor af fire nye stoffer ved vandscreeningen. Stofferne er fundet i vandet fra fire forskellige vandværker. Der er alene fundet ét stof per vandværk.

Et af dem er amitrol, som har fået særlig opmærksomhed i Miljøstyrelsens massescreening, fordi det mistænkes for at være hormonforstyrrende.

"Vi har fundet amitrol i en koncentration, der ligger på grænsen af, hvad der er målbart og dermed væsentligt under grænseværdien," oplyser vandchef Bo Lindhardt hos Novafos.

I en lignende undersøgelse, som Novafos foretog sidste år, var der ingen spor af amitrol i hverken boringer eller drikkevandet.

Bo Lindhardt refererer endvidere til Styrelsen for Patientsikkerhed, som har oplyst, at der ingen risiko er forbundet med at drikke vandet med den meget lave koncentration, som Novafos har målt.

Udvider undersøgelser På baggrund af resultaterne af Miljøstyrelsens massescreening vil styrelsen føje amitrol til listen over pesticider, som vandselskaberne skal undersøge drikkevandet for.

FAKTA Novafos er vand- og spildevandsselskab i Hørsholm, Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner.

Sammen med private vandværker leverer de vand til 425.000 forbruger i de ni kommuner og tager hånd om regnvand og spildevand.

Novafos har 17 vandværker og producerer 18 millioner m³ drikkevand om året.

Og 18 renseanlæg hvor der hvert år renses 20 millioner m³ spildevand.

Novafos råder over 1.700 km vandledninger, 3.400 km regnvands- og spildevandsledninger. Derudover blev der fundet spor af stofferne metazachlor ESA, chlortoluron og metolachlor OA, men igen langt under grænseværdierne. Det er dog noget Novafos vil undersøge nærmere.

"Når man finder nye stoffer i drikkevandet, er det standard at man supplerer med yderligere undersøgelser for stoffet. Vi er derfor nu i gang med at få foretaget ekstra analyser af de nye stoffer, vi har fundet. Hvis vi igen finder spor af disse, indarbejder vi dem som standard i vores analyseprogram," siger Bo Lindhardt i pressemeddelelsen.

Udover de nye stoffer, der er fundet i massescreeningen, overvåger Novafos stadig tæt de stoffer, selskabet tidligere har fundet.