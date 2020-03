Hvis alle rammer bliver fyldt ud, opstår der en ny bydel omkring Kokkedal Station. Læg mærke til den nuværende stationsbygning (markeret med rødt) til sammenligning. Illustration: Hørsholm Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Nej tak til et hav af gravkøer: Vil ikke have et nyt Ishøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej tak til et hav af gravkøer: Vil ikke have et nyt Ishøj

Løsgænger Thorkild Gruelund siger ja tak til friplejehjem og nej til resten på Kokkedal Stationsområde

Ugebladet Hørsholm - 23. marts 2020 kl. 16:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lagt op til en ny bydel omkring Kokkedal Station med plejehjem, supermarked, parkeringhus, institution, ældre- og ungdomsboliger samt almindelige boliger i op til seks etager.

Det vil den ene løsgænger i kommunalbestyrelsen, Thorkild Gruelund, ikke være med til.

Han siger ja til et friplejehjem, men nej til resten. Og stemte imod, da et flertal i Økonomiudvalget forleden godkendte et oplæg til rammer for udbud for stationsområdet.

Nej til nyt Ishøj "Lad os nu få PH Park og Hannebjerg på plads først. Bygninger i tre, fire, fem og seks etager vil ændre oplevelsen af området radikalt. Jeg vil ikke have et nyt Ishøj i Hørsholm," lyder det bestemt fra Thorkild Gruelund.

Fakta





Det kan stationsområdet i Kokkedal blive til:

Friplejehjem, 70-72 pladser, ca. 6000 m²

Parkeringshus, min. 400 pendlerparkeringspladser

Detailhandel, ca. 1.200 m²

Institutionsbyggeri, ca. 1.500 m²

Boligbyggeri

Sådan er planen:

Kommunalbestyrelsen vedtager udbudsrammerne 30. marts

Borgermøde om rammerne 18. april

Endelig vedtagelse af rammerne i kommuinalbestyrelsen 29. juni Det kan stationsområdet i Kokkedal blive til:Sådan er planen: Han synes bestemt, at der skal bygges et friplejehjem - "gerne inden for 1000 dage" - men slet ikke, at et nyt supermarked skal være en del af udviklingen.

"Vi har rigeligt med supermarkeder i Hørsholm," slår Gruelund fast.

Forstår ikke modstand Økonomiudvalgets øvrige otte medlemmer nikkede ja til udbudsrammerne - og borgmester Morten Slotved (K) forstår ikke Thorkild Gruelunds modstand.

"Det er ærgerligt, at han ikke vil være med. Og jeg forstår ikke modstanden, fordi vi får anbefalet, at der bygges eksempelvis ældreboliger i forbindelse med et friplejehjem. Og jeg forstår heller ikke modstanden mod ungdomsboliger," lyder det fra Morten Slotved.

Intet ligger fast Han medgiver, at med de rammer, der foreligger nu, er der tale om en ny bydel. Han slår dog fast, at intet er fastlagt endnu.

Derfor foreligger der heller ikke tal for eller skøn over, hvor mange mennesker, der kan komme til at bo i området.

"De detaljer har vi slet ikke endnu. Nu skal vi se på, hvad der kan lade sig gøre," understreger borgmesteren.

Jeg kan ikke se et Hørsholm for mig, der er overdænget med gravkøer





Thorkild Gruelund (UP) Kan ændre omdømmet Han mener, at både plejehjem, de forskellig slags boliger og institution kan være med til ændre på det utrygskabende omdømme, stationsområdet har i manges øjne, og håber på, at en ny dagligvarebutik kan være med til at finansiere det parkeringshus, der er en del af rammerne.

"Der er dagligvareselskaber, der meget gerne vil ind i Hørsholm. Så måske er der en mulighed her," siger Morten Slotved.