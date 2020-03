Neglebideriet kan begynde: Bliver der konfirmationer i år?

Biskopperne havde konfirmationer på dagsdordenen, i sidste uge, da de drøftede, hvordan kirkerne skal håndtere den nye virusvirkelighed. Og her blev der udtrykt håb om at kunne afvikle konfirmationerne i april og maj som planlagt. I givet fald dog med den begrænsning, at der højst må være 100 mennesker i kirken.

"Det vil i den kommende tid være vigtigt, at vi hjælper hinanden igennem en svær tid. Vi er vant til at have hinanden i tankerne. Det vil vores fællesskab og tillid til hinanden have brug for i den kommende tid, hvor vi ikke kan samles som vi plejer. Vi skal stadig have det familiemedlem, den gode ven og det menneske i tankerne, der har brug for vores hjælp", skriver biskopperne i deres vejledning til kirkerne.