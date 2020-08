Se billedserie Et enigt Miljø- og planlægningsudvalg har besluttet at fjerne 'Fugleøen' i Dronningedammen, men nu er der måske en åbning for at den kan overleve. Foto: Morten Timm

Naboer i protest: Spild af penge at fjerne 'Fugleøen'

Dårlig vandkvalitet og truende fiskedød har fået politikerne til nedlægge den lille 'ø' i Dronningedammen, men måske får den lov alligevel lov til at overleve

25. august 2020

'Fugleøen' i den østlige ende af Dronningedammen er ved at udvikle sig til en politisk varm kartoffel efter et enigt Miljø- og planlægningsudvalg i juni ellers besluttede at fjerne den og bekoste 600.000 kroner til arbejdet.

Forklaringen er dels, træ­rammen, den er bygget på, er nedbrudt og kræver en renovering. Dels fordi mængden af fugle omkring Dronningedammen vokser og med deres afføring og menneskers fodring er en væsentlig årsag til, at søens vandmiljø forværres med for mange næringsstoffer, der giver algevækst, medfører iltsvind og fiskedød.

Spild af penge Nedlæggelsen af 'Fugleøen' har fået flere naboer til Dronningedammen til at protestere. En af dem er Erik Madsen, der ikke kan se, at 'øen' generer nogen. Han finder det samtidig forkasteligt, at man vil bruge på 600.000 kroner på at fjerne den,

"Den pynter jo i Dronningedammen og er en del af et landskab. Fjerner man den er det jo bare en sø," siger Erik Madsen, der ikke tror, at fuglene forsvinder af den grund og dermed heller ikke mindsker belastningen i søens vandmiljø.

"Der er ét svanepar og nogle dykænder, der benytter øen. De andre ænder yngler i de omkringliggende haver," siger han og mener, at det er spild af penge at fjerne den, når man ikke gør noget ved den gamle forurening af søen.

Smukt vartegn En opfattelse to andre naboer, Marian og Claus Jeppesen, deler.

"At fjerne 'Fugleøen' bringer på ingen måde vandkvaliteten på et acceptabelt niveau. Det gør kun en oprensning. Dronningedammen har været kendt siden 1737 og været et markant og smukt vartegn ved indkørsel til Hørsholm, og med sin nuværende form siden omkring 1950," oplyser Marian og Claus Jeppesen.

De har sendt kommunen en samlet plan til at redde Dronningedammens vandmiljø, og den omfatter oprensning, etablering af ny fugleø og opsætning af et springvand til at ilte vandet.

'Fugleøen' er bygget på en ramme af træ, som er ved at være nedbrudt. Det vil på sigt betyde, at jorden vaskes ud og træer og bevoksning 'drukner' og dør. Foto: Morten Timm

FAKTA Fugleøen i Dronningedammen er bygget op af træ, som efterhånden er godt nedbrudt. På et tidspunkt vil den skvatte sammen. Øens jord er ved at blive vasket ud, og på sigt vil det få træer og bevoksning på øen til 'drukne' og dø.

Mængden af næringsstoffer i Dronningedammen er ophobet over tid, og det vil være meget kostbart at rense søen op, da der er tale om forurenet jord, som er dyrt at komme af med.

Dronningedammen er en del af et system, og der ledes vand fra hele Folehavekvarteret til søen, hvorfor der løbende bliver tilført nye næringsstoffer, og det er ikke muligt at lukke for tilførslen af vand.

Hørsholm Kommune er i gang med at udarbejde en ny helhedsplan for godt vandmiljø i Hørsholms søer som en del af en plan for ny kloakering.

Kilde: Hørsholm Kommune Kilde: Hørsholm Kommune Nødt til at gøre noget Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, kan godt forstå, at folk gerne vil bevare 'Fugleøen', men søen er udfordret på vandkvalitet.

"Vi er nødt til at gøre noget, og det er vigtigt, at vi gør det i den rigtige rækkefølge, fordi Dronningedammen er en del af et større system, og jeg vil ikke være med til at forringe vandmiljøet yderligere. Det fagfolkene siger er, at det ikke er særligt smart at have øen, fordi der er rigeligt med næringsstoffer i søen," oplyser Jan Klit.

Borgermøde I lyset af protesterne og for at få en dialog med borgerne påtænker Jan Klit i nær fremtid at arrangere et borgermøde om Dronningedammen og Fugleøen.

"Vi har også andre brændende platforme i forhold til at skabe et godt vandmiljø i vores søer, herunder en helhedsplan, og den proces skal vi måske speede op og i stedet vente med at fjerne 'Fugleøen' til vi også har hørt, hvad borgerne har af idéer," siger udvalgsformanden til Ugebladet.

På mandag er det op til Hørsholm Kommunalbestyrelse at beslutte om 'Fugleøen' skal jævnes med jorden.

Der er flere fuglearter, der holder til ved Dronningedammen og 'Fugleøen'. Foto: Morten Timm

Ønsker renovering Her har Thorkild Gruelund, SocialKonservative, fremsat et ændringsforslag på at bevare 'Fugleøen' ved at bevilge 850.000 kroner til en renovering af den.

"Reelt er antallet fugle, samlet set, en mindre del af årsagen til fiskedøden i 2018. Periodevis udledning af spillevand og måske fordring af ænder, svaner og øvrige fugle er nok den væsentligste. Men Dronningedammen er en markant herlighed i vores bymidte, som vi bør værne om og udvikle - ikke afvikle," mener Thorkild Gruelund.

