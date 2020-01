Send til din ven. X Artiklen: Musikskolestriden: Sådan talte Fredensborg og Hørsholm sig væk fra hinanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikskolestriden: Sådan talte Fredensborg og Hørsholm sig væk fra hinanden

Ugebladet kortlægger den proces, der førte til at 24 musikskoleelever fra nabokommunen blev smidt ud af Hørsholm Musikskole

Ugebladet Hørsholm - 22. januar 2020 kl. 15:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Vi har ikke brug for at trække et kulturelt jerntæppe ned mellem os," lød det advarende fra Fredensborg Kommunes viceborgmester og formand for kulturudvalget, Ulla Hardy-Hansen (K), da det sidst i november stod klart, at der ingen løsning er for de 24 elever fra Fredensborg Kommune, der fra Hørsholm Musikskole havde fået at vide, at de fra 1. januar 2020 skulle forlade musikskolen.

De blev smidt ud som afslutningen på et forløb, hvor en direktør anklager sin kollega for at politisere, manglende politisk vilje til at bøje sig mod hinanden og ufuldstændig information til de politikere der skulle tage en beslutning.

Ugebladet/Uge-Nyt kortlægger - blandt andet ved hjælp af en aktindsigt - forløbet og undersøger påstande, der er opstået undervejs, for deres sandhedsværdi.

Problemet Problemet er i grove træk dette: Hørsholm Kommune får øje på, at kommunen underviser 28 elever fra Fredensborg Kommune på Hørsholm Musikskole, mens to krydser kommunegrænsen den anden vej.

Det hører med til historien, at Hørsholm Kommune i årevis har betalt for alle elever på musikskolen. Uanset, hvor de kommer fra. Men Hørsholm mener nu, at balancen er skæv.

De 28 børn fra Fredensborg Kommune - seks på hold og 22 individuelle instrumentalelever - belaster ifølge en mail 22. august fra Jan Dehn, direktør for Børn og Kultur i Hørsholm Kommune, til direktørkollega Lina Thieden i Fredensborg Kommune, Hørsholms økonomi med 351.967 kr.

Hårdt presset Derfor vil Hørsholm have nabokommunen med på en mellemkommunal aftale om at betale for disse elever.

Hørsholm Kommune er hårdt presset på økonomien og vil ikke fortsat at kunne forsvare at påtage sig denne udgift.

Som en tyv om natten I Fredensborg bliver henvendelsen opfattet som om Hørsholm kommer "som en tyv om natten" og nu pludselig præsenterer dem for en regning.

Drøftes af direktører Dette skete: På et fælles direktionsmøde 17. juni drøftes musikskolesagen, og kulturdirektørerne Jan Dehn og Lina Thieden aftaler "at arbejde videre med musikskolesamarbejdet; herunder arbejde med muligheden for at understøtte at elever kan gå i musikskole på tværs af kommunegrænserne, uden at den ene kommune skal betale for den anden kommunes elever (eller omvendt)".

Forud for mødet fremsendte Hørsholm Kommune et "kort og meget simpelt forslag til mellemkommunal afregning".

Det går ud på at lave en netto-afregning mellem de to kommuner. For eksempel: Hvis der går 30 Fredensborg-børn i musikskole i Hørsholm og 20 Hørsholm-børn på musikskole i Fredensborg, afregnes Fredensborg for de ti.

Det aktuelle tal er på det tidspunkt dog et helt andet: Der er 28 børn fra Fredensborg i Hørsholm. Og to fra Hørsholm i Fredensborg.

Fredensborgs spørgsmål... Fredensborgs kulturdirektør tager ikke stilling til modellen, men ønsker i mail 4. juli svar på en række spørgsmål.

Har Hørsholm Kommune eksempelvis

"overvejet en bagatelgrænse for hvornår der skal indføres nye mellemkommunale afregningsmodeller"?

"en lignende mellemkommunal afregningsmodel på musikområdet med andre af nabokommunerne. Hvilke?"

"kendskab til andre kommuner, der har indført den form for afregningsordning på musikområdet").

Og:

"På hvilke andre områder ønsker Hørsholm Kommune at indføre nye mellemkommunale afregningsmodeller?"

...Hørsholms svar Svaret kommer inden for en time:

Nej, der er ikke overvejet en bagatelgrænse. Med den foreslåede netto-model giver det "ikke mening at tale om en bagatelgrænse i den sammenhæng".

Nej, Hørsholm har ikke mellemkommunale aftaler med andre kommuner og har typisk 1-2 to elever fra 5-6 andre kommuner.

Nej, Hørsholm kender ikke forholdene i andre kommuner.

Nej, Hørsholm har ikke taget stilling til andre mellemkommunale afregningsmodeller.

Kræver tilsagn Der går en sommerferie, og 9. august konstaterer Lina Thieden "at vi ser forskelligt på problemstillingen" og foreslår et møde, som finder sted 20. august.

Hørsholm Kommune har i mellemtiden forladt idéen om en mellemkommunal aftale og bebuder, at man nu vil kræve et betalingstilsagn fra Fredensborg Kommune for hver elev, der modtager undervisning i Hørsholm Musikskole.

"Politisk kunne nogen måske endda opfatte det sådan, at en embedsmand forsøger at påvirke de politiske beslutninger i en anden kommune!"





Lina Thieden, kulturdirektør Fredensborg Kommune Varsling I Hørsholm beslutter man sig nu for at varsle de berørte forældre om, hvad der er på vej: At man vil afkræve betaling fra Fredensborg Kommune for elever derfra. Og at de skal være klar over, at deres børn ikke kan fortsætte undervisningen, hvis Fredensborg Kommune skulle afvise at betale. Eller de selv gør det.

Skærpet tone Og så skærpes tonen ellers mellem embedsfolkene:

Lina Thieden opfordrer 16. september sin kollega i Hørsholm til at vente med at orientere forældrene og kalder det "lidt besynderligt at sende brev og tilsagnsblanketter ud på et tidspunkt, hvor du ved, sagen endnu ikke er politisk behandlet i Fredensborg Kommune." Og tilføjer:

"Politisk kunne nogen måske endda opfatte det sådan, at en embedsmand forsøger at påvirke de politiske beslutninger i en anden kommune!"

Jan Dehn skriver, at han handler ud fra et politisk mandat og medgiver, at det kan give mening at vente, hvis Fredensborg vil oplyse, hvad administrationen har tænkt sig at indstille til politikerne.

Det sker dog ikke.

20. september skriver Lina Thieden, at Fredensborg Kommune ikke har bugetteret med udgiften, "da vi ikke har været bekendt med denne udgift".

Hun skriver i samme mail, at hun "har fået oplyst, at Hørsholm Kommune tidligere normalt afviste elever fra Fredensborg Kommune, men at der nu er ændret praksis således, at der er optaget ca. 30 elever fra Fredensborg Kommune" uden at orientere hverken forældre eller kommunen om det.

Samme praksis 27. september svarer Jan Dehn, at praksis ikke er ændret.

"I de foregående fire skoleår har der været et stabilt optag af elever fra Fredensborg Kommune ca. svarende til niveauet i det netop begyndte skoleår, og der er dermed ikke tale om nogen ændring i praksis."

10. oktober afviser kulturudvalget at give betalingstilsagn til elever fra Fredensborg Kommune. Byrådet i Fredensborg følger op 28. oktober og afviser ligeledes at betale.

De 24 elever blev bedt om at forlade musikskolen. Bortset fra to, der modtager så specialiseret undervisning, som Fredensborg ikke selv kan tilbyde - og derfor betaler kommuneandelen.

Alle øvrige har fået tilbudt pladser på Fredensborg Kommunes musikskole. Seks har takket ja til tilbuddet.

Minister skal hjælpe Hørsholm Kommune har nu henvendt sig til kulturministeren med et forslag om, at musikskoler i landet sidestilles med folkeskolerne, hvor pengene følger eleven.

Når en elev fra Hørsholm Kommune eksempelvis vælger at gå i skole i Fredensborg Kommune, følger der penge ed fra Hørsholm - og omvendt.

Selv om Fredensborg Kommunes kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen (K) har sympati for forslaget, har Hørsholm Kommune ikke henvendt sig til nabokommunen for at få den til at være medunderskriver.

Kulturministeren har endnu ikke forholdt sig til henvendelsen.