Foto: Arkivfoto

Musikskolestriden: Fredensborg vidste intet om eleverne

Nabokommunen vidste ikke, at elever i årevis har krydset kommunegrænsen for at få musikundervisning

Ugebladet Hørsholm - 22. januar 2020 kl. 17:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Kommune har i årevis betalt for musikskoleelever fra Fredensborg Kommune i sin egen musikskole. Det vidste man bare ikke noget om i Fredensborg Kommune.

Det oplyser Lina Thieden, der er direktør for blandt andet kultur i Fredensborg Kommune.

"Nej, det vidste vi ikke. Og kommunerne har ikke talt sammen om det. Ikke mig bekendt," siger direktøren til Uge-Nyt.

Thieden konfronterer på et tidspunkt sin kollega Jan Dehn i Hørsholm med oplysninger om, at Hørsholm tidligere normalt afviste elever fra Fredensborg Kommune, men at der nu er ændret praksis - og beder Dehn om at sige til, hvis den oplysning skulle være forkert.

Ikke væsentligt Det er den, svarer Jan Dehn og oplyser, at der ikke er ændret praksis de seneste fire skoleår - og niveauet af elever fra Fredensborg Kommune har været stabilt i den periode.

Hvorfor oplyser I ikke om Jan Dehns svar i den indstilling, I skriver til politikerne?

"Fordi det ikke er væsentligt. Vi har jo ikke vidst noget om det."

I kritiserer Hørsholm Kommune for ikke at at henvende sig med denne sag i tide. Hvornår ville 'i tide' været?

"Tidligere end i juni. Det var for sent til at kunne behandle sagen politisk i forhold til budgettet."

Det vil sige april eller maj?

"Ja, noget i den stil."

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) mener ikke nødvendigvis at juni er for sent i forhold til budgetarbejdet, men er i øvrigt enig med Lina Thieden i, at Hørsholm skulle have henvendt sig tidligere.

"Langt tidligere," lyder det fra Thomas Lykke. "Hørsholm har ikke brugt rettidig omhu i denne sag. Det kom som en tyv om natten for os."

En møgsag Partifælle Carsten Nielsen, medlem af kulturudvalget, kalder det en møgsag. Han var heller ikke klar over, at Hørsholm i årevis har betalt for elever fra Fredensborg Kommune.

"Det kom bag på mig. Det er underligt, at det ikke har været fremme. Så havde vi måske kunnet løse sagen i mindelighed. Som jeg fik præsenteret sagen, sendte Hørsholm en regning, som vi så ikke vil betale," forklarer Carsten Nielsen.