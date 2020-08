Musikskolernes grand old man fylder rundt

Musikskolernes 'Grand Old Man" er uddannet bassanger, har været ansat i DR's kor og haft 10 års ansættelse som musikunderviser på Den Classenske Legatskole, før han i 1979 udnævntes til musikskoleleder for Hørsholm Kommune.

Forberedte musiklov

I hans næsten tre årtiers virke som musikskoleleder bestred han mange tillidshverv, blandt andet som formand for Samrådet for Musikundervisning, formand for lederne og DK's repræsentant i Nordisk Musikskolelederråd samt konstitueret direktør for kulturhuset Trommen.