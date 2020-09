Musikken spiller igen: Claudia Campagnol ved flyglet i My Beautiful Gallery

My Beautiful Gallery på Rungsted Kyst Station byder på et genhør med Claudia Campagnol lørdag 5. september kl. 20.

"Vi glæder os rigtig meget over, at vi kan åbne dørene for en fantastisk oplevelse med den helt specielle komponist, pianist og sanger Claudia Campagnol. Vi har for nogen tid siden med stor succes haft hende på besøg, og hun spiller sig lige ind i maven og op til hjertet. Og hun gør det igen solo ved galleriets flygel," lover Torsten Leschly i en pressemeddelelse fra My Beautiful Gallery.