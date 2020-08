Musikforening klar med nye talenter og populært genhør

Derefter følger et genhør med barokmestrene fra Concerto Copenhagen, der kommer til Hørsholm Kirke i septet-besætning og med to mesterværker i genren af Beethoven og Berwald.

Dreamers' Circus var et hit, da de gæstede Musikforeningen for et par år siden, og foreningenhar nu hentet trioen tilbage til Trommen med deres traditionelle julekoncert 'Xmas med gæster'.