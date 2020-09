Andrea Rygg Karberg, direktør på Nivaagaard Malerisamling, kan fejre sin 50 års fødselsdag mandag 14. september. Foto: David Kahr

Museumsdirektør runder skarpt hjørne

14. september kan direktør på Nivaagaards Malerisamling, Andrea Rygg Karberg, fejre sin 50 års fødselsdag

Ugebladet Hørsholm - 13. september 2020

For bare tre år siden overtog Andrea Rygg Karberg stillingen som ny museumsdirektør for Nivaagaards Malerisamling. Siden er Malerisamlingens besøgstal næsten blevet fordoblet. Bag succesen står blandt andet udstillingen om 'William Morris, 'Al magt til skønheden!'. Og indtil coronakrisen lukkede landet ned tegnede den seneste udstilling med Hans Scherfig til at blive museets hidtil mest sete udstilling.

I sommeren indledte museet et helt nyt samarbejde med den internationale kunstner Danh Vo. Andrea Rygg Karberg opsøgte Danh Vo, da hun fandt ud af, at kunstneren er vokset op i netop Nivå, og fik ideen til at invitere ham 'hjem'.

Den lokale giver I Andrea Rygg Karbergs arbejde for museet har hun fra begyndelsen haft stor interesse for at dykke ned i museets historie og stifteren Johannes Hages betydning for lokalområdet.

Museets grundlægger, godsejer, fabrikant og politiker Johannes Hage var en ivrig samler af europæisk kunst og donerede i 1908 sin malerisamling i Nivå til offentligheden.

Johannes Hage var livet igennem drevet af et stort socialt sindelag, der kom til at sætte et tydeligt præg på Nivå, hvor han fik bygget både et plejehjem og hospital, en skole, en kirke og et kunstmuseum til befolkningen.

Stifterens uegennyttige interesse for 'at give' har været til stor inspiration for Andrea Rygg Karbergs videre arbejde med Nivaagaards Malerisamlings rolle som en stærk, lokalt forankret institution med internationalt udsyn og sociale forpligtelser.

Ny grøn profil Siden hun startede i jobbet og sammen med bestyrelsen for Nivaagaards Malerisamling har Andrea Rygg Karberg arbejdet ihærdigt for fundraisingen af et stort klimarenoveringsprojekt for museet. Det er skelsættende, at det nu er lykkedes at rejse 35 millioner kroner fra fire af landets største fonde til realiseringen af projektet i 2021.

A-familie Privat har Andrea Rygg Karberg i 26 år været gift med Andreas Just Karberg. 'Navnefællesskabet' har resulteret i en ren A-familie med sønnen Albert på 20 år, og Alice på 18 år. Familien er Andrea Rygg Karbergs største glæde, som på dyrefronten også tæller hunden Totte og fire høns.

"Min kære familie betyder alt i verden for mig. Og så har jeg utvivlsomt også tabt mit hjerte til Nivaagaards Malerisamling. Jeg nyder hver morgen den smukke tur hertil og glæder mig hver dag over de utrolig mange muligheder, jeg ser for dette inspirerende sted, kunsten og menneskerne omkring det. Det er et helt særligt museum, der mødes af den fineste opbakning fra mange. Jeg er blevet givet meget i livet og ser det som min pligt at give mest muligt igen. Det giver så meget mening at gøre det netop herfra," siger hun i en pressemeddelelse. -pm