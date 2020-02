Motion til lattermusklerne: Senior stand-up med Jan Hertz

Så har du chancen for at grine. Der er nemlig senior stand-up med Jan Hertz. Han spiller sig igennem livets rutsjebanetur i showet 'Senior stand-up i farver' i Kulturhus Trommen søndag 23. februar klokken 16. Showet er en selvbiografisk og munter fortælling om de valg, man træffer her i livet og konsekvenserne deraf.

Forestillingen handler om en velopdragen ung mand i indre oprør mod den borgerlige opvækst. På et tidspunkt troede han, at der skulle stå kirurg eller præst på hans visitkort, men teatret var dragende og har altid ubevidst rumsteret som knirkende gulvbrædder i hans eget hus. Showet handler også om at være ensom og om vekselvirkningen mellem at være social og være privat.