Millioner til renovering af stitunneller

Gå- og cykeltunnellerne under Hørsholm Kongevej og Ørbæksvej skal have udskiftet fugtisolering

2,5 millioner er givet til renovering af stitunnellen under Hørsholm Kongevej. Under det almindelige eftersyn er det konstateret, at betonen er sårbar for indtrængning af fugt, hvorfor fugtisoleringen skal udskiftes. Desuden skal der etableres nye kantbjælker.