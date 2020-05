På gulvet i Hørsholm Midtpunkt er der budskaber om at holde afstand, passe på hinanden - og anvisningen er at holde til højre. Foto: Fred Jacobsen

Midtpunkt klar til genåbning: Tæller kunder og holder til højre

Hørsholms indkøbscenter har i ugevis forberedt sig på igen at kunne sige velkommen til kunderne

Ugebladet Hørsholm - 07. maj 2020 kl. 12:20 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en anvisning om, hvordan man skal bevæge sig og et system, der tæller kunder, vil Hørsholm Midtpunkt sikre, at centret trygt kan åbne, når og hvis regeringen og sundhedsmyndighederne som forventet giver grønt lys for det.

Hold til højre Allerede nu kan man afmærkninger i gulvet med budskabet om at holde afstand og passe på hinanden.

"Mærkerne skal dog også ses som en anvisning til, hvordan man skal bevæge sig. Og her er den simple regel: Hold til højre.

Ingen tvang "Vi kan jo ikke tvinge nogen - og det skal jo også være sådan, at man kan krydse over, når man skal ind i en forretning på den anden side," forklarer centermanager Torben Block til Ugebladet. Han oplyser også, at vagtnormeringen er sat op til at vejlede kunderne.

Kunder tælles Et kundetællersystem skal desuden sikre, at der ikke er flere mennesker i centret end der må være. Det forgår ifølge Torben Bloch på den måde, at kameraer, der i forvejen befinder sig i centret, registrerer alle, der kommer ind gennem de forskellige indgange.

Højst 700 kunder "Vi har regnet ud, hvor mange mennesker, der kan være i centret på én gang. Det er ca. 700, og vi har beregnet det ud fra, at der skal være 20 kvadratmeter til hver," fortæller centermanageren.

Det kan - ifølge Torben Bloch i teorien - betyde, at man kan lukke for adgang til indkøbscentret.

Ekstra rengøring Ud over mærker i gulvet og kundetælling vil der være sprit ved alle indgange, der skal sættes store plakater op med generelle henvisninger om håndvask og holde afstand, der bliver gjort ekstra meget rent og sprittet af flere gange om dagen.

Tror på kunderne "Derud over har vi naturligvis en kæmpe tiltro til, at vores kunder vil gøre deres til for at passe på sig selv og hinanden, så vi kan få en god og tryg detailhandel i gang igen," lyder det fra Torben Bloch og Hørsholm Midtpunkt. Indkøbscentret har været lukket siden 18. marts.

