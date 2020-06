Sådan kommer Midtpunkts facade ud mod Hovedgaden til at se ud.m Illustration: Dades

Send til din ven. X Artiklen: Midtpunkt får nyt tøj på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Midtpunkt får nyt tøj på

Bymidtens store indkøbscenter får ny facade, tagterrasser i to ender og bedre opholdsområder

Ugebladet Hørsholm - 12. juni 2020 kl. 15:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borset fra, at Hørsholm Midtpunkt siden begyndelsen i 1972 er gået fra et åbent til et lukket indkøbscenter, er der ikke sket så meget på udseendet udefra.

Det er slut nu: Bymidtens store indkøbscenter skal nemlig have helt nyt tøj på: Alle facader skal skiftes ud, så centret kommer til at fremstår i et nyt og moderne udtryk, som Jakob Møller, kommerciel direktør i Dades, udtrykker det over for Ugebladet.

Klassisk og tidløst "Det bliver et nyt center i et klassisk, tidløst design," fortæller Jakob Møller om det omfattende arbejde, der efter planen begynder 1. september og skal være færdigt og afleveret 31. august næste år.

Ud over en helt ny mørk, grå beklædning og facadeplader, der holdes i en gylden tone, udvider centret med en tagterrasse med træbelægning ved centerindgangen fra Hovedgaden plus en terrasse over indgangen mod Hørsholm Allé.

Terrassen mod Hovedgaden bliver omkring 250 m² og strækker sig hen over indgangens svingdør.

Og i den nordlige ende af centret, ud mod Hørsholm Allé, vil der opstå nyt ude- og opholdsarealer.

"Vi styrker centrets opholdsområder, for seksempel med ny belægning på centrets nordlige side. Ønsket er at få kunderne til at opholde sig lidt længere i centret og tilføre andre aktiviteter for de ca. 50.000 kunder, der hver uge besøger centret," siger Jakob Møller.

Hørsholm Midtpunkt får ny facade hele vejen rundt om centret. Blandt andet en ny tagterrasse. Illustration: Dades



P-huset får en tur Det er ikke alene bygningen der bliver opdateret. Parkeringshuset får ligeledes en omgang med ny beplantning. Skilte til centret bliver nye, ligesom belysning, kundevognsskure og affaldshåndteringen også får en tur.

Arbejdet kommer til at strække sig over 12-13 måneder og vil ifølge direktøren finde sted uden for åbningstiden mellem kl. 20 om aftenen og ni om morgenen for at forstyrre mindst muligt. Kun mindre støjende arbejde finder sted i dagtimerne.