Midtpunkt er lukket ned: 1. sal støvsuget for mennesker

Hørsholm Midtpunkt er et af de overdækkede indkøbscentre, der efter endnu et mindeværdigt corona-pressemøde i aftes blev lukket ned.

Kvindens behov for at komme i centret er primært at købe mad, fortalte hun.

Og det apparat, hvor man kan trykke sig ind i en rækkefølgen i køen, er sat ud af drift for at undgå smittespredning. Bagerens café er lukket.

Kaotisk lige nu

"Nu skal vi bare have brudt det her," lød det fra centrets markedschef Ulla Venndt, da Ugebladet fangede hende på telefon. Da var hun i gang med en tur tundt til butikkerne for at skaffe sig et overblik.