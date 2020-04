Ken Bukrinsky, ejer af Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt, kalder corona-situationen for meget alvorlig. Arkivfoto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Midtpunkt-butikker hårdt ramt: Forhandler med centerejer om huslejen

Dades, ejerne af Hørsholm Midtpunkt, oplyser, at de individuelt er i dialog med butikker om huslejehenstand

Ugebladet Hørsholm - 01. april 2020 kl. 08:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med regeringens nedlukning af butikscentre fra 18. marts er stort set hele Hørsholm Midtpunkt gået i sort, og forretningerne lider nu på tredje uge under coronakrisen.

Hos Svend E har indehaver Meta Freksen sendt både sig selv og de syv ansatte (ikke fuldtidsansatte) hjem med lønkomposition fra staten, men det ændrer ikke på, at der ikke er nogen indtægter, men stadig udgifter - herunder husleje.

"Vi arbejder på en løsning fra udlejer og håber på det bedste, men hver butik skal søge individuelt om henstand," oplyser Meta Freksen og tilføjer, at hun taber mange penge på krisen.

Sat på bænken Indehaver af Mr. Gorm, Ken Bukrinsky, kalder det for en meget hård omgang.

"Det er alvorligt, det her. Vi er virkelig blevet sat på prøve, og uvisheden er svær. Det er ligesom at være sat på bænken uden at vide, hvornår du kan komme til at spille igen," siger Ken Bukrinsky til Ugebladet.

Han har ligeledes sendt medarbejderne hjem med lønkomposition og overvejer nu om han skal gå til centerejerne omkring en husleje-aftale.



Hørsholm Midtpunkt går nu ind i den tredje uge med lukning, undtaget centrets føde- og dagligvarerforretninger. Foto: Morten Timm



Individuelle løsninger Jakob Møller, kommerciel direktør hos Dades, oplyser, at de er i tæt dialog med deres lejere - og for Hørsholm Midtpunkts vedkommende er det firmaet Newsec, der administrerer centret for Dades.

"Vi har valgt at håndtere den meget ekstraordinære situation ved at prøve at finde en løsning for den enkelte forretning fremfor en samlet model. Vi mener, at det er bedre at gøre det individuelt, da butikkerne er ramt på forskellige måder," siger Jakob Møller til Ugebladet.

Han afslører, at der allerede er lavet aftaler med flere lejere, og i flere tilfælde handler det om huslejehenstand.

"Vi står også klar og tilbyder vores lejere rådgivning og sparring i forhold til regeringens forskellige hjælpepakker," oplyser Dades-direktøren.

I sidste uge kom det frem, at Bestseller-koncernen ikke havde tænkt at betale husleje 1. april for deres mange butikker rundt om i landet, og koncernen står også bag et par forretning i Hørsholm Midtpunkt.

