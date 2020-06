Jens Ring har været formand for menighedsrådet for Hørsholm Kirke siden 2016, hvor han tog over efter Verner Søgaard. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Menighedsrådsvalg: Du behøver ikke sidde på kirkebænken hver søndag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Menighedsrådsvalg: Du behøver ikke sidde på kirkebænken hver søndag

Menighedsrådet for Hørsholm Kirke leder efter fem kandidater og tre suppleanter til det forestående menighedsrådsvalg

Ugebladet Hørsholm - 10. juni 2020 kl. 15:20 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er ikke sådan, at du absolut behøver at sidde på kirkebænken hver søndag. Der kan være alle mulige andre grunde til at stille op til menighedsrådet."

Læs også: Hørsholm Kirke igen åben for besøg

Det siger Jens Ring, der er formand for menighedsrådet for Hørsholm Kirke.

Som alle andre sogne, kalder også Hørsholm til valg til menighedsrådet 17. september.

Før det sker, skal rådet dog have et overblik over, hvem der ønsker at stille op. Og om der er nok kandidater til at besætte de ledige pladser. Det sker på et orienteringsmøde i Sognegården i Hørsholm onsdag 17. juni.

En vakant plads Mødet er ifølge Jens Ring en god lejlighed til at blive klogere på rådets opgaver og arbejde - og kan være inspiration til at stille op.

Menighedsrådet for Hørsholm Kirke har lige nu 13 medlemmer, men kan vælge op til 14. Den sidste plads har i de seneste tre år været vakant.

"Vi skal have valgt fem medlemmer og tre suppleanter," fortæller Jens Ring og tilføjer, at han er i kontakt med at par personer, der har givet tilsagn om at stille op.

Selv har han været formand siden 2016, da han afløste Verner Søgaard.

"Jeg flyttede til Hørsholm året før," fortæller formanden, der trods denne 'lynkarriere' havde en solid kirkelig erfaring i bagagen fra blandt andet Bruxelles, hvor han var aktiv i den danske kirke.

Ingen bolsjebutik "Man må gerne være kirkeligt interesseret, men behøver ikke nødvendigvis at være troende," understreger han og peger på, at der kan være andre interesse og færdigheder, der kan motivere til at tage en tjans i rådet.

For eksempel, at man generelt er interesseret i organisationsarbejde, i økonomi eller noget helt tredje. For et menighedsråd er jo ikke, ifølge Jenns Ring, en 'bolsjebutik' med et årligt budget på omkring seks millioner kroner.

Størsteparten går til aflønning af personale som eksempelvis organist, kirketjener og kirkens kommunikationsmedarbejder, og så er der også et belkøb tilbage til at lave arrangementer for.

Jubilæum forude "En af de spændende kommende opgaver er Hørsholm Kirkes 200 års jubilæum i 2023, som falder inden for valgperioden.

Orienteringsmødet var planlagt i marts, men måtte udsættes på grund af coronakrisen.

relaterede artikler

Hørsholm Kirke er snart igen den smukke svane 29. december 2018 kl. 11:00