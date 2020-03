Artiklen: Medaljeregn over Hørsholm Karateklub

Medaljeregn over Hørsholm Karateklub

Ti guldmedaljer, otte sølv og otte bronze. Det var det imponerende udbytte for Hørsholm Karateklub, da de forleden deltog i stævnet 'Kampen om Öresund' i Oskarström.

I nogle af kategorier stod Hørsholm for alle tre medaljer. Både i kumite og kata for 'voksne farvede bælter' tog klubbens kæmpere alle tre pladser med Frederic Armour som guldvinder i begge kategorier.

Og for de yngste farvede bælter i gohon-kumite stod der også Hørsholm på alle pladser.

"Alt I alt en lang og god dag for Hørsholm Karateklub i det svenske, oplyser Peter Leschly fra Hørsholm Karateklub.

Ved stævnet i Sverige stillede Hørsholm Karateklub med i alt 34 kæmpere og to dommere, og de blev bakket op af tre coaches og en masse entusiastiske forældre.

For en del af de lokale karateudøvere var det første konkurrencestævne, hvor der blev dystet i kata, som er formøvelser, hvor deltagerne er på gulvet to og to og skal vise deres kata. Kun vinderen går videre til næste runde.