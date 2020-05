Musikalsk Potpourri giver magiske øjeblikke, men deltagerne mangler lige nu et egnet sted til at kunne øve sig, oplyser Jytte Dam-Nørgaard. Arkivfoto

Mangler stedet til de magiske øjeblikke

Musikalsk Potpourri efterlyser et sted at kunne vise sig frem - og det skal være et stort sted

Ugebladet Hørsholm - 01. maj 2020 kl. 07:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kan forekomme magiske øjeblikke, når man øver sig sammen i kor.

Hos 81-årige Jytte Dam-Nørgaard fra Hørsholm opstod sådan et øjeblik under en prøve til den første udgave af Musikalsk Potpourri for nogle år siden.

"Vi skulle i gang med at lære "Glemmer du", da en for mig ganske ukendt herre rejser sig og siger, at den kunne han godt synge solo. Vi andre skulle så være med på omkvædet. Han går i gang, og der går cirka fem sekunder, så har jeg en klump i halsen, og yderligere fem sekunder efter har jeg tårer i øjnene! Han sang simpelthen så smukt. Der gik lang tid, før jeg fik styr på klumpen og tårerne," fortæller Jytte Dam-Nørgaard til Ugebladet.

Livsbekræftende Det gør hun blandt andet for at gøre opmærksom på, at Musikalsk Potpourri for hende er noget af det mest livsbekræftende, man kan foretage sig.

Det brænder hun for, og beder derfor om hjælp til, at de 65 seniorer - plus orkester - kan få et sted at vise deres talent på. Det er nemlig, hvad der mangler for at få det fjerde Musikalske Potpourri ud over scenekanten.

"Trommen har jo været vores 'hjemmebane'. Det ville være så dejligt, hvis kommunen ville låne os Trommen, bare en enkelt dag," lyder Jytte Dam-Nørgaards bøn.

Puljen er væk Til de tre første udgaver af Musikalsk Potpourri var der penge fra en pulje i den såkaldte velfærdsmilliard til projektet, der består af 65 seniorer på +65 år, hvor den ældste er 97, plus orkester.

De penge er der ikke mere. I stedet har Musikalsk Potpourri organiseret sig i en forening, og rammerne er i og for sig på plads: I samarbejde med Frivilligcentret kan der - om corona vil - øves i rådssalen på det gamle rådhus, og økonomien til coach Peter Spies og musikerne er der ligeledes styr på.

Der mangler kun lige et sted, hvor showet kan opføres.

Hvis du, som Jytte Dam-Nørgaard, vil unde dig selv lignende magiske øjeblikke, kan du henvende dig til foreningens formanden Etty Holgersen på etty@live.dk

Efter planen vil Musikalsk Potpourri starte igen til august, men det er selvfølgelig afhængig af coronasituationen.