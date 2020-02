Badevandskvaliteten syd for Rungsted har i årevis været dårlig, at badning ofte er blevet frarådet. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mange år med dårlig badevandskvalitet: Nu er de på sporet af forureningskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange år med dårlig badevandskvalitet: Nu er de på sporet af forureningskilde

Men arbejdet er sat på pause, fordi der ikke er afsat penge i budgettet. Dem vil både Venstre og Konservative nu finde

Ugebladet Hørsholm - 21. februar 2020 kl. 10:45 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I flere år har badevandet syd for Rungsted Havn været af så dårlig kvalitet, at badning enten har været frarådet eller helt forbudt. Forurenet med bl.a. e-colibakterier.

Forgæves har Hørsholm Kommune undersøgt, hvor forureningen af badevandet kommer fra, hidtil uden succes, men nu peger meget på, at man er kommet på sporet af forureningskilden.

I hvert fald er det nu slået fast, at det forurenede vand, der løber ud i Øresund, kan stamme fra to å-løb. Henholdsvis Bækrenden, der går ud ved Fredheinsvej - og Flakvadrenden, der har udløb ved Sømandshvilevej i Rungsted.

"Nu har vi fundet et sted at søge. Næste skridt er, at vi skal op gennem vandløbene og kigge på alle de udløb, der er til Bækrenden og Fladvadrenden. Det bliver afgrænsningens kunst," oplyser Rune Munch Christensen, teamleder i bygge- og miljøafdelingen i Hørsholm Kommune.

Fejlkobling Deres teori er, at der et eller andet sted er en fejlkobling på en ejendom, hvor spildevandet er tilsluttet en regnvandsledning.

"Vi er nået et godt stykke nu, men der er stadig et stykke vej," tilføjer Rune Munch Christensen.

En afgørende forhindring er, at der ikke blev afsat de 250.000 kroner i budgettet, som det vurderes at koste for at få afdækket forureningskilden og dermed kunne forbedre badevandskvaliteten.

En sag som især Venstres Anne Ehrenreich har haft fokus på og krævet handling på.

"Jeg er glad for, hvis man er kommet tættere på at finde forureningskilden. Så håber jeg bare, at der er politisk vilje til at gennemføre det. Sidste år blev vores ønske nemlig hældt ned ad brættet, og vi har kunne konstateret, at konstitueringspariterne, herunder Konservative, har nedprioriteret dette. Og det er årsagen til, at der intet sker nu," siger Anne Ehrenreich til Ugebladet.

Vi skal i mål efter så lang tid Hun vurderer ikke, at det bliver vanskeligt at finde pengene til det videre arbejde. Der kan omprioriteres, og fx. er der afsatte penge fra vintervedligeholdelsen, som ikke er blevet brugt.

Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, vedgår, at det blevet taget ud af sidste års budget, men han er enig med Venstre i, at der skal findes en løsning og de nødvendige penge skal skaffes.

"Nu er vi så tæt på målstregen efter en lidt omstændig, kompleks og ressourcsekrævende proces. Det vil selvfølgelig ikke være smart ikke at komme i mål efter så lang tid. Derfor skal administrationen nu komme med et oplæg til, hvilke andre projekter der kan skubbes eller hvor der kan hentes den nødvendige økonomi til at badevandskvaliteten syd for Rungsted kan forbedres," udtaler Jan Klit til Ugebladet.

Det forventes, at Miljø- og planlægningsudvalget på deres næste møde i marts kan bevilge penge til at fortsætte arbejdet med at lokalisere forureningskilden i Bækrenden eller Fladvadrenden.